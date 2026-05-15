擎天崗野戰被鏡頭君即時播出 23歲男認了：一時興起......

今晨有對情侶跑到擎天崗大草原「野戰」，只見兩人不顧一旁就有監視器，竟忘我地趴在桌上不斷激戰，這段畫面也在網路上瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山公園管理處設置的監視鏡頭全程拍下，演變成即時影像播出，吸引上萬網友湧入觀看，更有網友前往朝聖「案發現場」。

綜合媒體報導，14日晚間11時左右，一對男女情侶出現在擎天崗上的木椅上並肩坐著聊天。但在今天凌晨約1時左右，兩人情緒和互動升級，女子跪趴在木桌上，男子則從後方摟抱做出不雅動作。雙方在桌邊斷續糾纏數分鐘後，才迅速收拾離開現場，有網友一早前往現場，發現地上遺留有保險套包裝，沒有將垃圾帶走。

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士林警分局獲報立即指派山仔后派出所展開調查。經擴大調閱周邊監視器相關影像資料，目前已掌握涉嫌人身分及特定車輛車號，初步確認是一名23歲男子，男子坦承是野戰的男主角，稱「當時是一時興起」且不知道有鏡頭，得知事情傳開後嚇了一跳，後續全案將依刑法「公然猥褻罪」偵辦。

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