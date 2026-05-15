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    首頁 > 生活

    全網陪長大！ 雪霸黃魚鴞寶寶正式命名「圓寶、鴞寶」

    2026/05/15 12:14 記者彭健禮／苗栗報導
    雪霸國家公園管理處今年4月初在七家灣溪畔記錄到珍貴的黃魚鴞成功育雛畫面，舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動。（雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園管理處今年4月初在七家灣溪畔記錄到珍貴的黃魚鴞成功育雛畫面，舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動。（雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園管理處今年4月初在七家灣溪畔記錄到珍貴的黃魚鴞成功育雛畫面，除了首度推出「武陵黃魚鴞育雛」24小時即時直播，還舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動，經專家遴選及網路票選，2隻雛鳥命名為「圓寶」、「鴞寶」。

    這次命名活動分3個階段進行。第一階段開放民眾於雪霸國家公園官方臉書粉絲專頁貼文留言，獲網友熱烈回響，當中不乏「跳跳黃、叫叫黃」、「蛋黃派、蛋黃酥」，還有「黃霸天、黃嘯天」等創意名字。

    第二階段則由雪霸處與屏科大鳥類生態研究室團隊，從眾多創意命名中精選出「沙西米＋哇沙米」、「逍遙（鴞搖）＋瀟灑（鴞傻）」、「悶葫蘆＋燒水壺」、「圓寶＋鴞寶」、「蕨餅＋鬆餅」等5組名字，進入第三階段供全民於官方臉書粉專票選至昨（14）日。

    經雪霸處統計票選結果，5組名字有效票數共1924票，其中「圓寶＋鴞寶」獲得605票出線。

    雪霸處表示，從4月初發現巢位、展開育雛直播，到現在正式擁有名字，謝謝大家一路陪伴黃魚鴞寶寶成長，也一起見證這段珍貴的生命歷程。每一票、每一次分享，都是對野生動物保育最溫暖的支持。雪霸處也將持續透過直播與生態教育，帶大家認識黃魚鴞的生活故事，邀請大家繼續關注寶寶們的成長日記。

    雪霸國家公園管理處舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動，經專家遴選及網路票選，2隻雛鳥名叫「圓寶」、「鴞寶」。（雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園管理處舉辦「暗夜王者誕生記」黃魚鴞寶寶命名活動，經專家遴選及網路票選，2隻雛鳥名叫「圓寶」、「鴞寶」。（雪霸國家公園管理處提供）

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