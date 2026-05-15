北市密室逃脫女員工扮「吊死鬼」遭勒頸 搶救5天不治

陳聖文指出，自己在4月6日體驗密室逃脫時，遭場內設施壓克力玻璃破裂刺傷腹部，碎片險些刺穿腎臟命危，豈料一個月內，5月10日又發生員工遭勒頸昏迷，一再凸顯密室逃脱遊戲產業長期缺乏明確安全規範與管理機制。（記者孫唯容攝）

台北市近期接連發生密室逃脫嚴重安全事故，日前一名女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒住頸部窒息，緊急送醫搶命，不幸於今（15）日上午11時許離世。台北市第六選區（大安、文山）民進黨參選人陳聖文也在今天稍早陪同受害家屬召開記者會，家屬哽咽「不是為了公審任何人，只是想要真相，我們需要責任，我們更需要制度改革。」

陳聖文指出，自己在4月6日體驗密室逃脫時，遭場內設施壓克力玻璃破裂刺傷腹部，碎片險些刺穿腎臟命危，豈料一個月內，5月10日又發生員工遭勒頸昏迷，一再凸顯密室逃脱遊戲產業長期缺乏明確安全規範與管理機制。陳也直言，假設北市府在4月30日他召開記者會時，有提高警覺，並全面體檢相關場所的適法性與安全問題，後續的悲劇可能就不會發生。

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受害者哥哥指出，他妹妹在很喜歡密室逃脫，也很珍惜這份工作，因爲工作需求，她要帶場、看監控、提示玩家解謎，更需要進入場景扮演角色，出事的橋段需要員工在全暗的環境中，踩上不穩定的平台或巧拼，配合繩索和語音演出。當事故發生後，救護人員到場時，她已經沒有呼吸心跳。

現任員工也站出來證實，每場密室逃脫只有一位員工帶場，沒有第二控場人員，表演期間員工要戴上面具，玩家不會發現員工面部表情，事故空間內的監視器視角，都是拍攝玩家，因此員工的狀態外部不得而知。針對道具部分，使用的繩子是真的麻繩，也不是專業道具，而巧拼部分是給寶寶使用的，沒有加強固定，很容易滑落。

哥哥哽咽表示，「我的妹妹不是道具，不是劇情的一部分，今天我們站出來，不是為了公審任何人，只是想要真相，我們需要責任，我們更需要制度改革。」

哥哥也提出三個訴求。他表示，首先，請司法機關完整調查業者的過失，包含這個橋段的設計、道具安全、員工訓練、現場監控、急救設備與緊急應變流程，據他了解上述措施完全沒有執行。

哥哥也說，第二，請台北市政府說明，開業超過10年的密室逃脫場所，為何事故後一勞檢就發現缺失，「為何這些問題不能在事故前被發現?」第三，請台北市政府立即全面檢討密室逃脫與實境體驗場所的安全標準，只要涉及全暗空間、暗門、密閉空間、NPC 近距離互動、繩索、上吊、綑綁或任何高風險演出，「不應該要員工自己小心，而應該有明確的安全規範。」不希望有下個家庭表達相同訴求。

受害人家屬也指出，受害女員工也在今天上午11時許已不幸過世，目前正在等待檢警前往臺北醫學大學附設醫院相驗，律師將向台北地方檢察署對於公司負責人追加刑事過失致死罪的告訴。

陳聖文表示，該店址並不符合「台北市土地使用分區管制自治條例」的規定，也查不到行業相對應的營業登記。陳聖文質疑，業者長期公開營運，廣告曝光頻繁，台北市政府卻始終視若無睹，未積極稽查與管理，顯示現行管理制度明顯失靈。

要求台北市政府立即成立跨局處專案小組，全面盤點、檢視與改善北市密室逃脫與沉浸式體驗場所的公安。並於日後推動立法與制度化管理，明確規範業者的勞動條件、消防安全、人員訓練、勞工權益與消費者人身保障等，不能再讓從業人員與消費者暴露在高風險環境中進行遊戲活動。

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