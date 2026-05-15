基隆水資中心遭濫倒廢棄物 涉案科長30萬交保、調離非主管職

基隆市政府法制及勞動處長劉邦繡（中）、工務處長簡翊哲（右）、政風處長李國正（左）3人連袂召開記者會，市府宣布，將清晨交保的高姓科長調整為非主管職。（記者俞肇福攝）

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨天（15日）搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心等15處，約談下水道科高姓科長、廠商等14人，高姓科長今天（16日）清晨30萬元交保；基隆市政府今天近中午召開臨時記者會。基隆市政府工務處長簡翊哲宣布，即日起將高姓科長先調離非主管職務；基隆市政府強調，去年已接獲檢舉並主動提供資料給司法機關調查，並重申對違法行為零容忍的嚴正立場。

基隆市法制及勞動處長劉邦繡指出，檢調單位的搜索與約談範圍涵蓋了基隆市政府工務處下水道科同仁、委外代操作廠商，以及相關的廢棄物處理業者共14人。其中，工務處下水道科的高姓科長在經過檢察官的偵訊後，已於今日上午交保候傳。

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劉邦繡說，市政府完全尊重檢警單位的偵辦作為，並指示市府相關人員必須全力配合調查，主動提供檢調單位辦案所需的任何資料，期盼本案能秉持「毋枉毋縱」的原則盡早查明真相。他也嚴正重申，清廉是公務員最基本的操守，要求所有公務同仁必須互相勉勵、以此為戒，在工作崗位上絕對不可以有懈怠、放任或不作為的態度。

簡翊哲指出，考量到高姓科長目前已經交保，基隆市政府為了確保後續司法偵辦作業的順利與公正性，即日起將高姓科長調離原單位，轉任非主管職務。

政風處長李國正補充說，由於目前全案仍在基隆地檢署的偵辦階段，市府必須嚴格遵守「偵查不公開」的法律原則，因此無法對外透露更多的案情細節。

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