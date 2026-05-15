受困山洞一週終於回家！澳洲籍女婿沒帶食物 靠2件事苦撐獲救

馬修（前排右二）平安下山。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉50歲澳洲籍女婿馬修日前入山，受困在峭壁夾縫中，今天總算平安獲救，還邊唱歌邊下山，大喊「回家了！」救援人員重裝步行耗費27小時，將他還有心愛的薩克斯風平安帶下山。馬修說，自己渴了喝髒水，靠著禱告和堅定的信仰才能度過這一週。

成功大隊整隊人員在山路上邊滑邊下坡，從東河山區切入，花費27小時，走了17.31公里，全程披荊斬棘又繩索攀降，終於順利抵達。

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長濱義消宋麗婷被落石砸得滿腳瘀青，她說，馬修精神非常好，自己跟他說過「老婆很愛你，這幾天都一直哭也睡不著，回去要好好待她」，路上一直遇到落石和荊棘，山坡濕滑甚至可能ㄧ踩就重摔，途中還需要馬修自己攀繩垂降，但都難不倒他，路上還邊唱歌，喊著「回家了！」感覺很亢奮。

馬修沒帶什麼糧食，只穿著拖鞋就上山，到底怎麼爬到受困處也說不清，但他回憶當時為了找水又想脫困，才循著山溝走下，最終困在洞穴，他說，自己玩音樂度過這段時間，但在深山幽谷，夜晚只有星光，倍感擔心與恐懼，根本不知道是否能獲救，透過禱告才增加信心。

搜救隊說，馬修困在山上，今天已1星期，見面就問「今天星期幾？」吃到第一碗牛肉風味的泡麵也感動到流淚，確定自己劫後餘生。

但馬修脫困途中，搜救隊發現他對有難度的攀繩索垂降，「真的蠻有天份的！ㄧ教就會」，加上體能不錯，「義消需要這樣人才」。雖然馬修沒有回應，但他太太則表示，「可以讓他加入義消」。

警義消每人面有倦容、一身汗味，但人人平安、十分興奮。（記者劉人瑋攝）

馬修（前排右二）平安下山。（記者劉人瑋攝）

薩克斯風跟著下山。（記者劉人瑋攝）

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