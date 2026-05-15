為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    受困山洞一週終於回家！澳洲籍女婿沒帶食物 靠2件事苦撐獲救

    2026/05/15 13:01 記者劉人瑋／台東報導
    馬修（前排右二）平安下山。（記者劉人瑋攝）

    馬修（前排右二）平安下山。（記者劉人瑋攝）

    台東縣東河鄉50歲澳洲籍女婿馬修日前入山，受困在峭壁夾縫中，今天總算平安獲救，還邊唱歌邊下山，大喊「回家了！」救援人員重裝步行耗費27小時，將他還有心愛的薩克斯風平安帶下山。馬修說，自己渴了喝髒水，靠著禱告和堅定的信仰才能度過這一週。

    成功大隊整隊人員在山路上邊滑邊下坡，從東河山區切入，花費27小時，走了17.31公里，全程披荊斬棘又繩索攀降，終於順利抵達。

    長濱義消宋麗婷被落石砸得滿腳瘀青，她說，馬修精神非常好，自己跟他說過「老婆很愛你，這幾天都一直哭也睡不著，回去要好好待她」，路上一直遇到落石和荊棘，山坡濕滑甚至可能ㄧ踩就重摔，途中還需要馬修自己攀繩垂降，但都難不倒他，路上還邊唱歌，喊著「回家了！」感覺很亢奮。

    馬修沒帶什麼糧食，只穿著拖鞋就上山，到底怎麼爬到受困處也說不清，但他回憶當時為了找水又想脫困，才循著山溝走下，最終困在洞穴，他說，自己玩音樂度過這段時間，但在深山幽谷，夜晚只有星光，倍感擔心與恐懼，根本不知道是否能獲救，透過禱告才增加信心。

    搜救隊說，馬修困在山上，今天已1星期，見面就問「今天星期幾？」吃到第一碗牛肉風味的泡麵也感動到流淚，確定自己劫後餘生。

    但馬修脫困途中，搜救隊發現他對有難度的攀繩索垂降，「真的蠻有天份的！ㄧ教就會」，加上體能不錯，「義消需要這樣人才」。雖然馬修沒有回應，但他太太則表示，「可以讓他加入義消」。

    警義消每人面有倦容、一身汗味，但人人平安、十分興奮。（記者劉人瑋攝）

    警義消每人面有倦容、一身汗味，但人人平安、十分興奮。（記者劉人瑋攝）

    馬修（前排右二）平安下山。（記者劉人瑋攝）

    馬修（前排右二）平安下山。（記者劉人瑋攝）

    薩克斯風跟著下山。（記者劉人瑋攝）

    薩克斯風跟著下山。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播