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    首頁 > 政治

    12年前就看穿柯文哲！沈伯洋2013臉書觀察文被翻出 網驚呼先知

    2026/05/15 00:12 即時新聞／綜合報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨提名沈伯洋參選台北市長，他的過往事蹟也被網友翻出來討論。有網友翻到沈伯洋早在12年前就看穿前台北長柯文哲真面目的臉書貼文，引發鄉民熱議。

    網友14日晚間轉貼沈伯洋2013年12月28日的貼文，當時2014年台北市長選戰前哨戰已經開打，雖然柯文哲直到隔年1月6日才正式宣布參選，但他老早就頻頻接受各大媒體採訪、拋出參選風向球。

    當時人還在美國爾灣的沈伯洋發文說，「這些新聞看了令人憂心，甚感不舒服，飯都吃不好了。這兩人（柯文哲、連勝文）的發言和被報導的方式，說真的，對調都不會有感覺，太像了。哪天柯文哲拿下面具說：『其實我是連勝文！科科！』，我覺得也不太意外。」

    沈伯洋接著直言，「政治需要明星沒錯，但政治絕對忌諱『純』明星。從以前看到現在，柯有太多的迷糊帳：他的人權概念是空的（沒有左右，只有效益分析），他的政治理念是空的（沒有統獨，只有現狀），這都是現在我們在極力避免的『反對空轉』，或者說『協助國民黨運轉』，仔細看看媒體對連勝文和柯文哲的包裝，簡直如出一轍……」。

    這篇12年前的貼文如今又被翻出，不少網友直呼先知，「有時候真的很佩服聰明人，他們總能在細節處發現不對勁的地方」、「小小白癡比山多的國家白癡太多，聰明人努力疾呼卻還不肯醒」、「居然是第一代柯黑！有神快拜」、「太強了！有多少人被騙後才恍然大悟！他在30歲的年紀居然就可以如此目光如炬」、「真的是先知文，但我當時還在愚昧」、「我那時還困惑怎麼好幾個尊敬的人反柯，現在發現自己才是那個蠢貨」、「果然先知是孤獨的」。

    沈伯洋12年前的貼文被翻出。（圖翻攝自Threads）

    沈伯洋12年前的貼文被翻出。（圖翻攝自Threads）

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