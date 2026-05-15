川普會習近平尋求經貿突破 台海兩岸議題成敏感焦點

美國總統川普今天與中國國家主席習近平峰會的最後會談中，將尋求在經貿上取得實質成果。然而，這次峰會籠罩在習近平對台海兩岸議題罕見強硬警告的陰影下。（法新社）

美國總統川普今天與中國國家主席習近平峰會的最後會談中，將尋求在經貿上取得實質成果。然而，這次峰會籠罩在習近平對台海兩岸議題罕見強硬警告的陰影下。

法新社報導，川普希望在農業、航空及人工智慧（AI）等領域達成商業協議，同時也尋求在中東戰爭等地緣政治議題上取得進展。

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川普稱習近平為「偉大領袖」與「朋友」，但習近平至今對川普釋出的善意反應相對低調。

儘管前一天雙方握手致意、場面隆重，但習近平對敏感的台海兩岸議題發出直接警告，指出若處理不當，可能使中美走向「衝突」，為這次峰會蒙上陰影。

川普昨天未對記者評論台灣相關議題，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向財經媒體CNBC表示，總統將在「未來幾天」進一步說明。

不過，川普談及另一項關鍵議題－伊朗戰爭。他接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，習近平已向他保證，中國不會向德黑蘭提供軍事援助。

川普說，「習近平表示不會提供軍事設備…而且說得非常堅決」，並稱習近平希望荷莫茲海峽保持開放，以利石油及其他關鍵物資航運。

川普也回應習近平提到的「修昔底德陷阱理論」（Thucydides Trap），這一政治理論認為新興強權與既有強權競爭時，戰爭風險將會升高。

不過，習近平表示，美中兩國可以「超越」這種風險。

川普今天凌晨在社群媒體發文指出，習近平「非常優雅地將美國形容為可能正在衰退的國家」。

川普表示，習近平指的並不是在他執政下的美國，他自稱美國正經歷「驚人的崛起」，所指的是拜登擔任總統時的美國。

他在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「兩年前，我們確實是一個正在衰退的國家。如今，美國是全球最炙手可熱的國家，希望我們與中國的關係比以往更加堅實良好！」

川普表示，習近平「祝賀我在許多方面所取得的重大成功」。

川普預計今天將把討論重心轉向貿易議題，隨行有多位美國企業領袖，包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。

此外，川普在接受福斯新聞專訪時似乎提前宣布其中一項重要交易，稱中國已同意購買「200架大型」波音（Boeing）客機。

不過，此言一出，波音股價下跌，顯示市場原本預期中國將有更大規模的採購。

雙方目前仍存在多項爭議，包括美國與以色列在中東的戰事，這導致伊朗關閉關鍵航道荷莫茲海峽，衝擊中國與全球石油供應。

白宮在簡短聲明中指出，美中領導人「同意荷莫茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流通」。分析人士指出，這項議題可能削弱川普的談判立場，因為他已因此延後原訂於3月底的訪中行程。

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