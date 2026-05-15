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    首頁 > 社會

    PO京華城案法官合成圖喊「以命償命」 網友涉恐嚇遭起訴

    2026/05/15 10:04 記者廖雪茹／新竹報導
    黃女涉嫌以臉書暱稱「黃小美」在特定粉絲專頁留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」並發布合成圖片，涉犯恐嚇危害安全罪及違反個人資料保護法遭起訴。（記者廖雪茹攝）

    黃女涉嫌以臉書暱稱「黃小美」在特定粉絲專頁留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」並發布合成圖片，涉犯恐嚇危害安全罪及違反個人資料保護法遭起訴。（記者廖雪茹攝）

    黃姓女子涉嫌自網站下載含有「京華城案－臺北地方法院法官」等文字及多名法官姓名、臉部照片的合成圖片後，以臉書暱稱在特定粉絲專頁留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」並發布合成圖片，案經新竹地檢署偵查終結，檢察官認黃女涉犯恐嚇危害安全罪及違反個人資料保護法，依法提起公訴。

    新竹地檢署指出，黃女涉嫌於不詳時間、地點，自不詳網站下載含有「京華城案－臺北地方法院法官」等文字及多名法官姓名、臉部照片的合成圖片後，去年7月3日23時許，在其新竹市住處，以臉書暱稱「黃小美」帳號，在特定粉絲專頁文章下方留言「司法界為升官發財害人喪命者都必以命償命」等語，並發布合成圖片，使不特定人都可共見共聞，足生損害於相關法官的名譽及社會評價，並讓他們心生畏懼，危害其人身安全。

    全案經檢察官盧又瑄偵辦，業經偵查終結，認被告涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪及違反個人資料保護法第20條第1項而犯同法第41條非公務機關非法利用個人資料罪嫌，依法提起公訴。

    新竹地檢署呼籲，言論自由固為憲法所保障的基本權利，但並非毫無界限。法官依法獨立審判，為民主法制度運作之重要基石，對於個案結果、司法判斷或公共議題縱有不同意見，民眾仍應以理性、合法方式表達，不得透過網路留言、轉傳圖片或散布合成圖文等方式，對特定人恐嚇、威脅或其他足以危害安全之言論，切勿因情緒宣洩、立場對立或未經查證的資訊，而觸犯刑責。

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