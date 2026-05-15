為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬斯克隨川普訪中翻牆發文 粉專揶揄：這不叫辱華什麼才是

    2026/05/15 10:18 即時新聞／綜合報導
    馬斯克拿著手機錄製影片或拍照。（法新社）

    馬斯克拿著手機錄製影片或拍照。（法新社）

    特斯拉執行長馬斯克隨同美國總統川普訪問中國，在眾多穿著西裝筆挺企業家、政治人物之中，馬斯克不時拿著手機持續錄製影片和使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」上網至社群平台X回覆留言，掀起不少網友討論。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽！」揶揄地說，若這不叫雙重辱華，什麼才是雙重辱華？

    粉專「峰狂打臉94爽！」今日附圖發文，圖卡顯示「馬斯克在川習會上公然用VPN翻牆並在X發文大笑表情」，「中國政府表示：美國人可以在中國境內翻牆，但中國人不行」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「傷害性不大，侮辱性極強」、「只能說中國人啊，可憐、可悲、還不反起來，一輩子都活在共產制度下」、「人生必須生，老，病，辱華，死」、「中國式民主，中國人真可憐」。

    相關新聞請見︰

    川普訪中團就「他」最不認真 瘋狂錄影轉圈、甚至翻牆回留言

    馬斯克訪中也得「翻牆」 X帳號曝光北京審查 美代表團棄常用手機嚴防監控

    帶6歲兒訪中 馬斯克親自回文「李老師」曝兒子現況

    粉專「峰狂打臉94爽！」今發布圖卡。（圖擷取自「峰狂打臉94爽！」臉書粉專）

    粉專「峰狂打臉94爽！」今發布圖卡。（圖擷取自「峰狂打臉94爽！」臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播