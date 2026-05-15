馬斯克隨川普訪中翻牆發文 粉專揶揄：這不叫辱華什麼才是

馬斯克隨川普訪中翻牆發文 粉專揶揄：這不叫辱華什麼才是2026/05/15 10:18 即時新聞／綜合報導
馬斯克拿著手機錄製影片或拍照。（法新社）
特斯拉執行長馬斯克隨同美國總統川普訪問中國，在眾多穿著西裝筆挺企業家、政治人物之中，馬斯克不時拿著手機持續錄製影片和使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」上網至社群平台X回覆留言，掀起不少網友討論。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽！」揶揄地說，若這不叫雙重辱華，什麼才是雙重辱華？
粉專「峰狂打臉94爽！」今日附圖發文，圖卡顯示「馬斯克在川習會上公然用VPN翻牆並在X發文大笑表情」，「中國政府表示：美國人可以在中國境內翻牆，但中國人不行」。
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網友看到貼文後相繼留言，有人說「傷害性不大，侮辱性極強」、「只能說中國人啊，可憐、可悲、還不反起來，一輩子都活在共產制度下」、「人生必須生，老，病，辱華，死」、「中國式民主，中國人真可憐」。
马斯克本色上线，嬉皮笑脸的拍摄周围，就像个孩子。旁边都是正装端庄端着气场— 谢嘉琪 （@XieJackie） May 14, 2026
不比不知道，一比吓一跳。马斯克站在人群中真是鹤立鸡群的高大啊。难怪他之前说和扎克伯格笼中斗，可以单纯的像树懒一样压在他身上。 pic.twitter.com/UGgOCsSgs9
Look at Elon being a tourist on a state visit ???? pic.twitter.com/flztaKsGyE— SaraLee （@SarAEsQMd） May 14, 2026
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粉專「峰狂打臉94爽！」今發布圖卡。（圖擷取自「峰狂打臉94爽！」臉書粉專）