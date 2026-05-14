川普訪中團就「他」最不認真 瘋狂錄影轉圈、甚至翻牆回留言

馬斯克在一眾西裝筆挺的訪問團中，拿著手機看起來像是在錄影。（圖擷取自社群平台「X」）

美國總統川普近日訪中，除了國務卿魯比歐，國防部長赫格塞斯，隨行企業家包含還全球首富馬斯克、輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等商界高層，不過當眾人西裝筆挺拍合照時，就只有馬斯克拿著手機轉圈圈拍照錄影，格格不入，也瘋狂翻牆（跨VPN）到社群平台「X」回文，讓網友驚呼「像個孩子」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「謝嘉琪」的網友發影片配文「馬斯克本色上線，嬉皮笑臉的拍攝周圍，就像個孩子。旁邊都是正裝端莊著氣場。不比不知道，一比嚇一跳。馬斯克站在人群中真是鶴立雞群的高大。難怪他之前說過和札克柏格籠中鬥，可以單純的像樹懶一樣壓在他身上。」

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不僅獲得馬斯克親自回覆哭笑表情符號，其他網友還好奇英文版的「X」要怎麼翻譯「鶴立雞群」這句成語、也有網友稱讚馬斯克像個大男孩很可愛、招人喜歡，更有網友形容馬斯克像50多歲的大男孩。不過還有網友好奇，前陣子VPN翻牆軟體抓得很嚴，好奇他是用哪家軟體成功滑「X」與網友互動。

???? — Elon Musk （@elonmusk） May 14, 2026

馬斯克在中國透過VPN軟體翻牆上「X」。（圖擷取自社群平台「X」）

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