手搖飲紛高喊「支持一國兩制」？ 苦苓這樣分析

2019-08-11 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕繼「一芳水果茶」因政治立場引發爭議後，竟又有多達13家手搖飲料店紛紛喊出「中國台灣」、「支持一國兩制」等字眼，引起網友不滿、揚言要抵制這些被點名的「中國下跪茶」。對此，作家苦苓昨在臉書發文，表示「台灣『還不是』中國的，所以不擇手段、非標示不可──這也正說明了他的『心虛』」。

苦苓在文中提到，要在人家的地盤討生活，就要守人家的規矩，「餐飲店的網站標示『中國台灣』很嚴重嗎？就一定要抵制嗎？」他舉例，「中國好聲音」、「我是歌手」、「中華好詩詞」節目裡的台灣參賽選手，每一個都被標示過「中國台灣」，令他不禁反問「大家也都要抵制嗎？有嗎？」

苦苓問網友，去過大陸的人舉手！那時候你拿的不是「中華人民共和國台灣同胞證」嗎？那比「中國台灣」還嚴重吧？你有沒有抵制自己呢？你還是若無其事的來回了吧？

苦苓認為應該要反面思考「為什麼河北不需要標示『中國河北』、四川不需要標示『中國四川』，唯獨台灣要被標示『中國台灣』呢？」他強調，很簡單！「台灣『還不是』中國的，所以不擇手段、非標示不可──這也正說明了他的『心虛』」。

文末，他坦言，其實大家不用太在意這些枝節，也不必彼此分化，我抵制你、你排斥我⋯只要我們堅定信念：「台灣從來不屬於中國，也永遠不會是中國的」，那就足夠了。

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