台手搖飲店爆舔中 柯P：中國政治壓迫經濟的具體例子

2019-08-11 10:49

〔記者王俊忠／台南報導〕台北市長柯文哲今天再到台南旋風式參訪多家宮廟，被問到有關國內手搖飲店表態支持中國的一國兩制一事，柯文哲直言這是政治壓迫經濟的具體例子，中國政治發展與經濟發展不該有這麼大的落差，他認為台灣30年來民主發展歷程對中國可以有很大的啟發。

柯文哲指出，中國近年來經濟發展成果的確令人佩服，但政治推動不該與經濟發展有如此大的落差，因為一個文明國家的民眾能有表態的自由、也該有不表態的自由，如果一個國家連對人民不表態的自由都沒有，他擔心遲早會出事。

對於有柯粉要求柯市長多投入台北市政、少在假日到南部趴趴走，柯文哲認為，利用假日走訪其他縣市瞭解優缺點，可以增廣見聞、多交朋友與學習，對台北市政有啟發，事實上他大部分力氣仍投入台北市政，從每週市長室列管事項來看，可見台北市政推動未受影響。

對於蔡英文總統到高雄造勢、得到醫界支持，柯文哲表示，台灣選舉應該改變成快樂些，不該再撒大錢、固組織樁腳，否則選舉錢那裡來？曾聽過有公股銀行董座被分配每人要攤、募多少錢，選舉費用高達幾十億，台灣選舉費用太高會是政治敗壞的開始。

媒體不斷詢問「柯文哲、郭台銘、王金平3人會」問題，柯文哲說，3個人都是大忙人，會請彼此幕僚去安排會面時間與議題，希望就台灣整體利益與人民最大福祉去談。至於有綠營人士認為柯郭王3人結盟性低，柯文哲打比方說「壞人不了解好人為何要做好事？」，這很難溝通。

柯市長強調，台灣政治要有不同思維，不要像一般政治人物只會算計著搶職位，要從台灣整體利益去談、讓台灣有向上提升的機會，不是坐在那裡談如何分配位子與資源，應該設法使台灣人民生活過好一些、長治久安，這才是正確邏輯，對於政治人物，「不要聽他講、要多看他怎麼做」。

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