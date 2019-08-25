花都「沒了」？花蓮赤科山農民怒打臉「照片是假的嗎」？
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白鹿颱風過後的赤科山，左邊是前天被颱風打壞的盛開金針，但今天又有新開的花朵（右）補上，花苞沒有受損因此金針產量不會減少。（記者花孟璟攝）

白鹿颱風過後的赤科山，左邊是前天被颱風打壞的盛開金針，但今天又有新開的花朵（右）補上，花苞沒有受損因此金針產量不會減少。（記者花孟璟攝）

2019-08-25 17:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕輕颱白鹿遠颺，居然有媒體報導「花蓮赤科山花都沒了」，山區農民氣得抗議！記者今天實地走訪，赤科山上現場拍得的金針花況「花都好好的」，還開得相當漂亮！赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓說，輕度颱風未造成災情，只有昨天風雨較大時打壞部份正盛開的金針花，由於花苞沒有受損，今天又有新的花朵綻放，花況全無影響，目前希望上山的產業道路儘速修復，歡迎遊客上山賞花。

赤科山知名景點「3顆巨石」今日花況，和颱風前相比幾乎無差別。（記者花孟璟攝）

赤科山知名景點「3顆巨石」今日花況，和颱風前相比幾乎無差別。（記者花孟璟攝）

輕度颱風「白鹿」昨天恆春半島登陸，在花蓮南區2大金針山六十石山、赤科山，截至今天下午3日累積雨量分別為700毫米、600毫米雨量，其中玉里赤科山一度形成「孤島」，產業道路9.5K處因山區土石含水飽和，大量土石從邊坡滑落造成道路中斷，且沿線多處積水，就連往竹林的聯外到路都一度中斷。

一支金針花上面約有10個左右的花苞，可陸續生長開花，花苞如碰到中颱以上，會被強風吹得花苞彼此摩擦受傷，導致颱風後花苞掉落，農民勘災認為受損輕微，所以金針花季將照常進行。（記者花孟璟攝）

一支金針花上面約有10個左右的花苞，可陸續生長開花，花苞如碰到中颱以上，會被強風吹得花苞彼此摩擦受傷，導致颱風後花苞掉落，農民勘災認為受損輕微，所以金針花季將照常進行。（記者花孟璟攝）

今天上午玉里鎮公所派機具7點起從赤科山3K處開始往上清理路面至9.5K。赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓說，今天上午也和里長、社區居民清理山區環境，大家都是本著「想要把赤科山推出去」的苦心。

赤科山林家園經過一日颱風肆虐，花朵因為風力不大，都還好好的在枝頭綻放。（記者花孟璟攝）

赤科山林家園經過一日颱風肆虐，花朵因為風力不大，都還好好的在枝頭綻放。（記者花孟璟攝）

陳期泓說，輕度颱風雨勢很大，但陣風並不大，即便颱風來，針農昨天、今天都還是正常採收及交貨，交貨量也都正常，留花的區域也只有昨天盛開的鮮花被雨水打落，今天早上又有新的花苞開花，因此花況沒有受到影響。

因為輕颱白鹿風勢不大只有降雨，山區的農民這兩天仍照常採收金針，沒有因為颱風就停止採收。（記者花孟璟攝）

因為輕颱白鹿風勢不大只有降雨，山區的農民這兩天仍照常採收金針，沒有因為颱風就停止採收。（記者花孟璟攝）

農民周慶南也說，這次颱風雖有損失但不嚴重，因為這次只有輕度颱風，強陣風持續很短，不至於發生花苞因強風受損，導致無法生長開花而掉落的情況，估計2天內可完全恢復，加上昨天傍晚往竹林的產業道路已搶通，今天上午已有9人座小巴載遊客上山，請遊客不要擔心賞不到金針花。

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