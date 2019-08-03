花蓮金針花季登場 71.3公頃花海估2週後陸續盛開

2019-08-03 20:56

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮玉里赤科山、富里六十石山的金針花季正式登場，今天分別舉行開幕式，赤科山知名「三巨石」景點，有全台最大的金針花海造景，六十石山則設計「玩具小奇兵」引路打卡，為期44天的花季，警方因應遊客上山潮，將輪班進行交通管制，呼籲民眾遵行路線通行，避免車流打結，掃了賞花興致。

花蓮二大金針山的赤科山及六十石山，今年留花面積總達71.3公頃，玉里赤科山特別在賞花點「三顆巨石」設計2朵巨大金針花地景，前所未有的造景，將讓遊客有耳目一新的感受；六十石山則設置小奇兵作為賞花引路人，涵蓋最美7景，處處有驚奇。目前花況約2成，預計再2週後陸續盛開。

花蓮玉里警方即起因應長達44天的賞花季，截至9月15日止，天天都將加派警力交管，2地山區道路均全面禁止甲、乙類客車行駛，僅開放9人座（含）以下小客車及機車上山。

玉里警分局長呂育騰說，每日上午8點至下午5點，富里鄉六十石山採道路單向上、下山方式，上山由台9線308.5 Km處（竹田村）進入後，其中汽車需由六十石山「萬寧至復興部落聯絡道路起點（0Km）」至阿眉溪（東里村）方向下山，自行車、機車（包含大型重機車）則能依原路下山。

他說，玉里鎮赤科山則維持以往原路上下山方式，未訂有交通管制時間，但同樣僅開放9人座（含）以下小客車上山；由於往年均會發生零星事故，今年也在易發生交通意外的多處危險路段，擺放交通錐、設置直式紅綠燈、出入口及減速慢行標誌，提醒用路人。

另外，六十石山及赤科山下山道路非常陡峭，警方為避免意外事故重演，特別製作300公分大的險降坡請用低速檔告示牌，警示駕駛人務必以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈而發生憾事。

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