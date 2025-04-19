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    物是人非！白營提重啟核三公投 四叉貓1張8年前合照「說話了」

    四叉貓今日貼出一張2017年在反核遊行上，與黃國昌的合照。（擷取自四叉貓臉書）

    四叉貓今日貼出一張2017年在反核遊行上，與黃國昌的合照。（擷取自四叉貓臉書）

    2025/04/19 19:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人，昨（18日）提出重啟核三等公投提案。網紅四叉貓今日貼出一張2017年，在反核遊行上與黃國昌的合照。有網友看了不禁感嘆：「物是人非」。

    民眾黨立院黨團昨日上午召開「迎接時代巨變，TPP三箭齊發」記者會，黨團副總召張啓楷表示，民眾黨要射出三支福國利民的箭，包含於本次院會提案推動《產業創新條例部分條文修正草案》盡速三讀，並將正式提出重啟核三、建立移轉投票兩個公投提案。

    而民眾黨團提案重啟核三公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」移轉公投主文則是，「為保障⼈民參政權，您是否同意政府應於⼆年內於中華民國⾃由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」

    對此，四叉貓今日在臉書PO出2017年他參加台灣反核遊行時，與當時為時代力量黨主席的黃國昌合照的照片。從照片可見當時黃國昌身穿時代力量帽T，肩上貼著「核電歸零」的貼紙。

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「還沒壞掉的國昌？」、「八年可以替換掉一個軀殼裡的靈魂」、「光陰荏苒，日月如梭，人事已非」、「以前覺得他好帥」、「真的是相由心生欸」、「那時候的蔥還人模人樣 現在完全邪氣」、「懷念還沒崩壞的國昌」、「那時候真正的國昌還活著」。

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