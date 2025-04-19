為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    未限制出境!葉展皓涉虐童棄保潛逃 新竹地院回應了

    葉展皓棄保潛逃，新竹地院發布通緝。（擷取自IG）

    葉展皓棄保潛逃，新竹地院發布通緝。（擷取自IG）

    2025/04/19 22:49

    相關新聞

    竹北虐童案》健身房負責人葉展皓棄保潛逃 法院發布通緝

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣綽號「小龍」的健身房負責人兼教練葉展皓，涉凌虐小姊弟，法官裁定羈押禁見，但2月移審後法官未裁定續押，並諭知300萬元交保，限制住居但未實施科技監控也未限制出境出海，葉展浩3月27日到派出所報到，隔日就失聯，引發外界議論。 新竹地院表示，法官裁量有其綜合考量，下週一將就此案進一步討論。

    此案是去年10月7日，新竹地檢署接獲醫療機構透過兒虐案件早介通報機制而爆發，當天檢察官緊急核發拘票，將葉展皓和另名葉姓教練拘提到案，訊問後，認被告2人有串證、湮滅證據及逃亡之虞，翌日向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

    今年2月，檢察官對葉展皓等3人提起公訴，主要涉犯違反兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項與第304條第1項及第302條之1第1項第1款成年人故意對兒童犯傷害、強制及共同剝奪行動自由等罪嫌。

    檢察官在起訴書痛批，2名被告葉姓教練影響被害人身體健康及生活品質，更對於兒童身心健全發展危害甚鉅。其中葉展皓雖然表面上坦承犯行，卻對細節避重就輕，甚至推卸責任於另名教練，無任何悔改之意，難認有自省之心。其行為不僅嚴重侵害兒童權益，徵其等所為惡性重大，實均不宜輕縱。也因此，據了解檢方在移審時聲請續押被告葉姓教練兩人，但最後法官未裁准延押。

    葉展皓棄保潛逃引發地方人士議論，認為法官雖有其自由心證裁量權，然而此案備受社會關注，且因涉犯兒少法而加重刑度，尤其對照近期社會多起重大虐童案件，在輿論壓力下，法官對加害人多半裁定羈押禁見。本案涉虐童的主嫌葉展皓雖然重保又須每日到派出所報到，但在缺乏腳鐐等科技監控及限制出境與出海的情況下，難保不會跑掉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播