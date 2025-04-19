未限制出境!葉展皓涉虐童棄保潛逃 新竹地院回應了

葉展皓棄保潛逃，新竹地院發布通緝。（擷取自IG）

2025/04/19 22:49

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竹北虐童案》健身房負責人葉展皓棄保潛逃 法院發布通緝

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣綽號「小龍」的健身房負責人兼教練葉展皓，涉凌虐小姊弟，法官裁定羈押禁見，但2月移審後法官未裁定續押，並諭知300萬元交保，限制住居但未實施科技監控也未限制出境出海，葉展浩3月27日到派出所報到，隔日就失聯，引發外界議論。 新竹地院表示，法官裁量有其綜合考量，下週一將就此案進一步討論。

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此案是去年10月7日，新竹地檢署接獲醫療機構透過兒虐案件早介通報機制而爆發，當天檢察官緊急核發拘票，將葉展皓和另名葉姓教練拘提到案，訊問後，認被告2人有串證、湮滅證據及逃亡之虞，翌日向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

今年2月，檢察官對葉展皓等3人提起公訴，主要涉犯違反兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項與第304條第1項及第302條之1第1項第1款成年人故意對兒童犯傷害、強制及共同剝奪行動自由等罪嫌。

檢察官在起訴書痛批，2名被告葉姓教練影響被害人身體健康及生活品質，更對於兒童身心健全發展危害甚鉅。其中葉展皓雖然表面上坦承犯行，卻對細節避重就輕，甚至推卸責任於另名教練，無任何悔改之意，難認有自省之心。其行為不僅嚴重侵害兒童權益，徵其等所為惡性重大，實均不宜輕縱。也因此，據了解檢方在移審時聲請續押被告葉姓教練兩人，但最後法官未裁准延押。

葉展皓棄保潛逃引發地方人士議論，認為法官雖有其自由心證裁量權，然而此案備受社會關注，且因涉犯兒少法而加重刑度，尤其對照近期社會多起重大虐童案件，在輿論壓力下，法官對加害人多半裁定羈押禁見。本案涉虐童的主嫌葉展皓雖然重保又須每日到派出所報到，但在缺乏腳鐐等科技監控及限制出境與出海的情況下，難保不會跑掉。

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