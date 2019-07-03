虎山岩金針花海掀司法風暴 前花壇鄉長挨告

2019-07-03 16:22

〔記者張聰秋／花壇報導〕今年春天爆紅的花壇鄉虎山岩金針花田，吸引超過10萬人次賞花人潮，不料，鄉公所質疑彰化縣創意產業協會、虎山岩廟方和縣議員李成濟等人有公器私用之虞，賞花期讓志工採摘金針花，炸花送請遊客吃，因而對5人提出竊盜告訴。虎山岩前主委周坤山和地主代表之一的黃先生等人今聲援被告，他們強調，大家都是義務奉獻，不為私利，大庭廣眾之下整理花田，何來竊盜之虞？

被告5人各是曾任花壇鄉長的現任縣議員李成濟、虎山岩現任主委黃慈啟、彰化縣創意產業協會理事長葉尚雯 、虎山岩管理委員李美津、李成濟助理羅尹君。

黃先生說，地主前年和公所簽10年土地使用的同意書，由地主無償提供土地，公所編列經費種植食用金針花，花交給虎山岩廟方使用，金針花開花特性早上開、下午凋謝再採摘，採摘後做成料理給遊客吃，「本來就說好的，不算偷竊！」

周坤山也說，金針花盛開，大庭廣眾之下，10多個志工一起幫忙，大家做得心安理得，沒有私利更沒有買賣，歡喜做的事，卻惹來被告，讓人很無奈。

李成濟表示，採花是整理花田必要的工作，花採下來後與遊客結緣，這是促進觀光發展的最好方式。黃慈啟指出，廟方和公所口頭協議，金針花採摘後料理給遊客吃，運作方式比照去年模式，連他自己都不知道怎麼會變被告？

對於公所質疑協會和廟方在賞花推廣期，涉及指使志工採摘金針花，私人在公家種植金針花田採花，涉及竊盜爭議，葉尚雯反駁指出，協會不是活動主辦單位，凋謝金針花也沒有人會買，市場買賣都是尚未開花的金針花，凋謝的金針花只是炸給遊客吃，何來買賣之虞？

5名被告認為推廣觀光無罪、行銷花壇無罪、協助整理花田更是無罪，盼公所不要刁難金針花。

對此，鄉公所經由新聞稿回應指出，虎山岩金針花為鄉公所所有，因日前民眾不具名檢舉，相關人士以「舉辦活動」為名，行「盜採本鄉虎山巖金針花」之實，為避免落人口實，使外界誤認公所消極怠惰，公權力不彰，且刑事訴訟法第241條規定：「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發」 ，公務員並無裁量權，再者，鄉公所亦無司法調查權，故依律師建議，委託律師提出告訴。

新聞稿指出，鄉公所提出告訴之出發點原在釐清事實，還原真相，以正視聽，而非濫權控訴、羅織入罪，倘在司法偵查過程中，造成相關人士不便或不快，尚請見諒與包涵。

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