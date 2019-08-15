花蓮金針花海遲到！下週才盛開 農民盼推早花品種

2019-08-15 16:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕往年8月中旬已盛開的花蓮赤科山、六十石山金針花海，今年因氣候因素晚開，目前開花約5成，預計8月下旬以後才會盛開，但長長2個月的暑假也近尾聲。赤科山農民陳錦竹花了8年時間研發新品種食用金針花，除了花期提早1個月，口感也更佳，希望推廣種植，盼金針花季延長到整個暑假都有，增進觀光收益。

赤科山、六十石山金針種植面積約470公頃，花蓮縣府留花補助總面積合計71.3公頃；其中，玉里赤科山留花總面積將近45公頃。赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓說，由於暖冬溫度不夠冷，導致今年金針花花期推遲，往年7月底開始有早花、8月中盛開，但今天15日，金針花平均只有開5成，部份地區因沒有向陽，花開得更少，景點包括三顆巨石、小瑞士農場則接近滿開。

他說，現在遊客都會先透過網路、電話來詢問「花開了沒？」沒開花就沒有遊客，山區民宿直到8月中後才開始有假日滿房的盛況，金針花季觀光最多就半個暑假時間，今年更因花季推遲，暑假都快結束金針才要盛開，影響不小。

64歲農民陳錦竹說，以前不知道二氧化硫對人體有害，配合農政單位改作無硫金針，但無硫金針作料理、煮湯「顏色黑黑的」不好看，於是試著自己授粉雜交，8年時間共配出4個穩定的金針花品種，新品種分別命名「錦竹1號、2號、3號」，還有一個未命名的品種「四季黃」，其他還有橘紅色的觀賞品種。

陳錦竹說，這些新品種還意外的擁有早開的特性，每年2月、5月、7月、10月均可開花，且具有抗病毒、產量高，且兼具顏色及口感，但要大量栽種需要透過組織培養技術，目前也和花蓮區農業改良場合作培養技術，希望可以大量推廣。

花蓮區農業改良場場長杜麗華說，目前改良場的平地金針台東6號、台東7號，雖在山區也可以種，但產量可能會因低溫降低，目前也和農民陳錦竹合作，希望找出最適合的組織培養技術，目前還嘗試中，希望協助農民拉長金針花季的賞花期。

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