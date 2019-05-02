闖花田偷摘花！金針花海園主怒拉封鎖線

2019-05-02 19:04

〔記者湯世名／彰化報導〕偷的比較好吃？彰化縣花壇鄉虎山巖山坡種植的上萬株金針花大爆發，整片花海充滿浪漫氣息，吸引大批遊客賞花，不料連日來有遊客為拍美照跨越封鎖線，導致金針花慘遭踐踏蹂躪，甚至有遊客偷摘盛開的金針花回家料理，黃姓園主無奈立招牌標語呼籲遊客自制，讓大家都能欣賞到美麗的金針花。

虎山巖的金針花適逢盛開，整片山坡地都是滿滿的金黃色花海，浪漫極了，一個多星期來吸引爆滿遊客前往賞花，金針花又叫做「一日美人花」，亦即上午開花，傍晚就謝掉，因此虎山巖志工還會在傍晚採摘即將凋謝的金針花予以冷藏，隔天再油炸料理給前往賞花的遊客食用，相當體貼。

不料仍有許多遊客在前往賞花時，為圖拍攝角度或與金針花朵近距離接觸，擅自走入花叢中，卻造成金針花株慘遭踐踏後折斷，或花朵因而掉落地面，此外，還有遊客偷摘一朵朵盛開的金針花，帶回家作為食材煮湯油炸，在花卉區走動「監控」的虎山巖志工發現立即高呼：「拜託不要摘花！」遊客仍然故我，志工無奈搖頭。

黃姓園主發現遊客一再踐踏花叢與偷摘花朵，乾脆在園區四周張貼「觀賞用請勿採摘」、「禁止踐踏」等告示，甚至在園區四周拉起封鎖線，禁止遊客跨越破壞花叢。

記者今天前往現場勘查，發現仍有遊客無視標語，跨越封鎖線站在花叢中拍照，甚至為貪圖方便而穿越花叢，黃姓園主無奈說，他是單純為讓遊客欣賞到美麗的金針花海而免費開放，沒想到會有遊客踐踏花叢或偷摘花朵的行為，令他心疼，也讓後面要來賞花的遊客無法欣賞到美麗的花海。

黃姓園主指出，虎山巖志工有在現場油炸料理金針花給遊客食用，遊客卻仍偷摘盛開的金針花回家作為料理食材，是否「偷的東西比較好吃？」所幸花開愈多遊客愈多，想偷摘會有所顧忌，偷摘行為也愈來愈少，明年他仍會開放園區供遊客賞花，但希望遊客能自律，讓大家都能欣賞到美麗的金針花。

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