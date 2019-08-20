7米高「瀑布滑草場」遊客骨折 新北市府：新增5防護措施

2019-08-20 17:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處利用新北大都會公園（原名：大台北都會公園）堤防斜坡，打造約兩層樓高的「瀑布滑草場」，但8月18日開幕首日卻傳出一名女性遊客腳部受傷骨折，控訴現場無人協助處理。高灘處說，即日起將新增5項措施，維護民眾安全，相關牌面將於明天前完工，開幕首月假日也增加兩名工作人員管理。

受傷的廖小姐昨天向媒體投訴，18日至瀑布滑草場滑草，過程為了閃一名小朋友，用右腳煞車卻側翻，導致右腳趾閉鎖性骨折，不滿現場沒有工作人員或醫護人員協助。

高灘處長謝俊隆說，昨天獲悉此事後，已立即連繫受傷民眾，將於明天南下探視住在台中的廖小姐，了解是否有需要協助之處。

謝俊隆說，瀑布滑草場原本就立有牌面，提醒民眾勿攀爬滑草區，也標註鄰近醫療院所及連絡電話，但為強化使用民眾安全，新增使用規則包括：堤頂上面畫分「5個滑道」，每次容許5人同時滑，避免互相碰撞干擾，並加註「等候區」、「使用前請詳閲說明」、「請依序排隊」；堤腳草皮區加註「草皮區請勿逗留」；堤頂及草皮區於假日各增加一位管理人員維持秩序，至少一個月；下方遮雨棚下增加防撞軟墊；並於堤頂增加3面使用說明牌。

高灘處說，滑草速度較快，雖人工草皮下全面鋪設避震軟墊，也有足夠的緩衝區，仍呼籲民眾遵守場地使用規則，尤其避免使用非適當滑草工具，滑下時尤其要注意草皮區是否有人，雨天或潮濕時切勿強行滑行，以策安全，才能玩得開心、安全。

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