公園燈漏電女童腦受傷一審判賠千萬 新北府上訴：女童父母有過失

2019-07-22 13:28

〔記者楊國文／台北報導〕2014年間，5歲萬姓女童跟父母到新北市新店陽光運動公園玩，碰觸到漏電的地燈遭電擊，當場休克昏迷，雖送醫救回一命，但腦部受傷嚴重，出現認知、發展遲緩等障礙，一審認定新北市府高灘地工程管理處有管理疏失，判賠女童707萬餘元，萬童父母各150萬元共1007萬元，高等法院今開庭，新北市府律師質疑女童父母也「與有過失」，且判賠金額均過高，悖於通案行情，致未能和解，萬家律師反駁，女童身體機能傷害已經是一輩子受害，女童母親聞之當庭不斷拭淚。

女童父親表示，女童一直在進行復健，至今協調性、平衡感都較差，以致經常跌倒，只會寫自己的名字和簡單的字，復健和學習之路還漫長。高院受命法官王怡雯則勸兩造和解。

女童父母指控，2014年4月12日，夫妻帶著女兒到陽光運動公園兒童遊戲區玩，女兒在遊戲區旁、靠近橋頭的欄杆邊走動，突然聽到「啊！」一聲，大人靠過去看時，女兒癱軟倒地，已經沒有呼吸心跳，當下雖緊急作CPR急救，仍因休克腦部缺氧過久，造成女兒出現四肢活動及平衡、認知功能、輕度智能障礙、中樞性視知覺障礙及全面發展遲緩等多重障礙後遺症。

一審時，女童父母指出，女兒因此意外，必須靠復健度過未來的人生，也喪失工作謀生能力，向高灘處求償女兒醫療費、看護費、復健費、勞動能力損害、交通費等共1031萬餘元；另夫妻也因此身心備受煎熬，向高灘處求償各150萬元。

高灘處則否認有管理疏失，表示地燈已貼有「商品安全標章」，為符合法令的合格設備，設置保護裝置亦符合規定，水電設備維護修繕廠商，也在公園燈桿上貼有「電氣設備請勿接觸以防觸電」警語，意外應是女童背部倚靠且手扶鐵欄杆，又赤腳踩在地燈上，不當使用所導致，加上尿失禁，造成地燈漏電。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法