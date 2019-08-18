高7米超刺激「瀑布滑草場」啟用 歡笑尖叫聲四起

2019-08-18 19:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處利用新北大都會公園（原名：大台北都會公園）既有的堤防斜坡，以水藍色瀑布意象為背景，用人工草皮打造一座長16公尺、寬20公尺、高約7公尺的「瀑布滑草場」，今天由新北市長侯友宜宣布啟用，一早吸引上百名親子帶著滑草板搶先體驗，現場歡笑、尖叫聲四起。

侯友宜早上也乘著滑草板與親子同樂，表示新北大都會公園有水漾花園生態園區、婚紗廣場，搭配一旁去年完工的「幸運草地景溜滑梯」，讓新北大都會公園成為親子的遊玩天地。而瀑布滑草場滑起來非常的刺激，但很安全，邀親子一起體驗。

新北市高管處表示，瀑布滑草場利用既有堤坡高低差，依地形變化規劃設計，舖設人工草皮，以藍色為背景，打造清涼的瀑布意象，場地分為水藍色調的「滑草區」和咖啡色調的「岩石區」，滑草區需使用滑草板滑行，岩石區則手腳並用攀爬。

高管處指出，瀑布滑草場開放時間和一旁的幸運草地景溜滑梯一樣，為每天早上6時至晚間10時，適合5歲以上使用，下雨天勿使用。

高管處表示，可搭乘機捷至A2三重站，從1A出口出站；或乘北捷至三重站，從1號出口經過疏洪東路、越過堤防抵達，或搭乘227、264、640、986公車，至捷運三重站下車步行約十分鐘，即可抵達「瀑布滑草場」。

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