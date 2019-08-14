屏東縣牌照稅欠稅破億 祭出「移動式車牌辨識系統」追稅

2019-08-14 22:56

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣汽、機車牌照稅開徵期限已過，欠稅金額逾一億元，縣府財稅局與行政執行署屏東分署為提高追繳欠款成效，今年將採用「以車追人」方式，透過移動式車牌辨識系統鎖定欠稅車輛，不繳欠款就當場扣車。

屏東縣財稅局長程俊說，隨著汽、機車數量逐年成長，屏東縣全年使用牌照稅徵收金額已突破20億元，每年4月開徵，超過期限1個月後，經催繳車主仍未繳納，財稅局移送行政執行署強制執行，今年欠稅金額約1億多元。

程俊說，經資料比對發現，許多欠稅車主經常習慣性遲繳，且對老舊車輛報繳稅款意願不高，長期積欠稅款，原鄉徵收率始終偏低，平均僅7成左右，為加強催繳，稅務人員深入部落宣導欠繳稅款可能衍生的罰款及查扣財產問題。

財稅局今年引進移動式車牌辨識系統，將全縣欠稅車籍資料建入後，系統就會自動偵測出欠稅車輛，行政執行署及稅務人員將會同警方柔性勸導，當場要求車主結清欠稅金額或同意辦理分期付款，否則就強制扣車代為保管。

行政執行署屏東分署說，移動式車牌辨識系統上路執行任務時，會避開醫院或緊急事故等場所，屬於輔助性質，透過現代化科技提高追繳欠稅成效。

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