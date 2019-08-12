塑膠公司戶頭領逾千萬卻拒繳604萬稅款 女老闆被管收

2019-08-12 17:00

〔記者王俊忠／台南報導〕新竹市北區的「璿」字頭塑膠有限公司經營塑膠品製造等業務，欠繳幾年度營業稅、營利事業所得稅等7件，經移送行政執行署台南分署強制執行，被查出此公司唐姓女老闆另設3家公司，唐女曾從「璿」公司提領1276萬元存款，尚欠約604萬元台幣，台南分署近日通知唐女到案說明，唐女仍拒繳，被聲請台南地院管收獲准。

行政執行署台南分署調查發現「璿」公司唐姓女負責人（43歲）另登記設立3家「璟」字頭、「榮」字頭與「滕」字頭的塑膠有限公司，均由唐女負責經營，2017年至2018年間「璿」公司帳戶內存款有高達1276萬元由唐姓負責人提領或匯款到其所經營的另3家公司。

此外，「璿」公司於2018年間從各該往來廠商收取的貨款高達1387萬元，未用於清償欠稅款。執行官訊問唐女有關資金流向時，唐姓負責人僅泛稱用於付貨款、買貨、沒留單據、資料找不到等，卻未提供相關資料佐證。

行政執行署台南分署通知唐姓女負責人於近日到台南分署說明，行政執行官訊問後，認為符合「顯有履行義務的可能，其故不履行」及「就應供強制執行的財產有隱匿或處分情事」之管收事由，即當場留置唐女，並將唐女移送台南地方法院聲請管收，法官開庭後裁定管收、解送台南看守所附設管收所。

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