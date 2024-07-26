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沒等到颱風假逆轉 台中人怒灌盧秀燕臉書

網友怒灌盧秀燕臉書。（圖：擷自盧秀燕臉書）

網友怒灌盧秀燕臉書。（圖：擷自盧秀燕臉書）

2024/07/26 09:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕受凱米颱風影響，台中從昨夜迄今仍有明顯風雨，因台中市政府昨夜宣布今天正常上班上課，民眾今上午風雨中出門趕上班，不少人湧入盧秀燕臉書罵爆，「等到6點沒逆轉，不知道市長怎睡得這麼安穩」，因盧秀燕臉書發文停在24日發布的25日停班課未再更新，不見公布今日正常上班上課的提醒發文，民眾怒罵，是怕被灌爆不敢發。

凱米颱風雖漸離台灣，根據中央氣象署指出，颱風的外圍環流和暴風圈現階段還是影響台灣，台中從昨夜到今日仍見風勢雨勢，因台中市今日正常上班上課，不少民眾一早趕出門，也有人氣極湧盧秀燕臉書留言，海線風超大騎車上班超危險，更有人留言早上6點風雨還很大，「市長怎麼不出門來看看」，這種天氣要怎麼出門上班。

更有民眾怒指，整夜風大到睡不安心，「等到6點還是沒逆轉」、「市長怎麼睡得這麼安心」。

由於盧秀燕臉書發文停留在24日下午宣布25日停班停課，昨晚僅有一篇在台中災害應變會議的限時動態，未見今日正常上班上課的提醒發文，讓民眾怒批，「怎麼不敢發上班上課」，知道肯定被灌爆。

還有人說，台中市府自己辦的活動都延期了，可能有些地區沒受影響，但海線或其他地區仍有災情，大家到早上還在「堅持不懈」留言，「市民的安全若盧真的在乎，不會連最基本的告知貼文到今早都還是不敢貼出」。

網友怒灌盧秀燕臉書。（圖：擷自盧秀燕臉書）

網友怒灌盧秀燕臉書。（圖：擷自盧秀燕臉書）

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