太有才！財部「開徵四月天」廣告找他「悄悄的來」

2019-04-03 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕汽、機車牌照稅於本月開始繳納，財政部為提醒民眾及時繳納，特別製作「牌照稅的愛情故事」廣告，將牌照稅形容成詩人「徐志摩」，連其他3個他生命中的重要女人也出現在廣告中。

財政部改編自林徽因《你是人間的四月天》詩作，臉書今（3）日貼出「開徵四月天」廣告，牌照稅飾演「徐致摹」，代收款實體據點飾演徐的棄婦「張佑儀」，行動支付APP飾演徐生命中第2個重要女人「林恢茵」，他的最後1個情人「陸曉嫚」則由其他E化管道飾演。

廣告海報下方還寫著「愛情沒有不對，繳了就對」，財政部小編在貼文中寫道，「這一個月，是屬於使用牌照稅的愛情歲月」、「牌照稅繳款書已在3月中旬寄出，你收到了嗎？」，此次是向車主課徵108年的自用車輛牌照稅款，以及108年1月1日至6月30日的「營業用車輛上期」稅款。

網友們認為財政部相當具有巧思，紛紛留言指出「我將在茫茫人海中尋訪我唯一之繳款書。繳之，我幸；不繳，我命」、「連牌照稅開徵都這麼詩情畫意、我繳我繳」、「哈哈，看了這個應該大家乖乖去繳稅」、「愛情沒有對錯，牌照税要繳就是！」。

財政部臉書全文

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