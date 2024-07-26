彰化不放颱風假 王惠美一早PO文「注意安全」被罵翻

王惠美一早臉書PO文「上班注意安全」被罵翻。（圖擷取王惠美臉書）

2024/07/26 08:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風雖然減弱，但西南氣流帶來的風雨仍然在彰化縣造成淹水災情，彰化縣今天恢復上班上課，沒有繼續放第3天颱風假，這讓不少網友昨晚就開始抱怨，今早7點，縣長王惠美在其臉書發文提醒民眾出門注意安全，卻引來網友猛烈批評。

王惠美在臉書上表示：「鄉親平安！尚有星零路段仍積水上班行車請注意安全！」並附上她在災害應變中心的照片。這24個字的短文引發網友熱議和批評，有人嘲諷說，「搞笑嗎？火車還停駛要大家準時上班？」、「罷免」、「真是冷血，難道是受了金主壓力？」甚至有人說，「故意發出來引戰，真是6，吃飽睡飽沒事做可以去馬路上抽水。」

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更有網友諷刺說，「彰化客船開了嗎？」引來其他網友附和，「船已備妥」、「我已經游泳很久都沒睡，現在還要游去上班」、「請問要搭哪艘船上班？」一時間，網友的留言如潮水般湧來，嘲諷之意溢於言表，罵聲連連。

昨晚8點，縣府發新聞稿指出，依中央氣象署最新氣象預報，彰化縣未達停班停課標準，26日正常上班上課，彰化縣政府提醒民眾，因雨勢不斷，出行仍應注意安全。

網友罵聲連連，諷刺到極點。（圖擷取王惠美臉書）

網友罵聲連連。（圖擷取王惠美臉書）

王惠美PO文引來網友罵聲連連。（圖擷取王惠美臉書）

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