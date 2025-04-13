空襲加薩最後醫院！以軍：藏有哈瑪斯指揮中心

阿里阿拉伯醫院遭空襲後的慘況。（美聯社）

2025/04/13 20:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方13日凌晨空襲加薩市最後仍在運作的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital，又稱浸信會醫院），手術大樓與加護病房瞬間遭炸毀。以軍聲稱該處為哈瑪斯（Hamas）使用的「指揮與控制中心」，並提前發出撤離警告；儘管如此，仍造成現場一片混亂，外界痛批此舉等同於摧毀加薩最後的救命希望。

綜合外媒報導，醫院方面表示，在空襲發生前20分鐘才收到以軍的撤離通知，醫護與傷患倉皇逃出，病患連床逃命、濃煙烈火直竄天際，最終導致一名兒童在疏散過程中傷重不治。耶路撒冷聖公會直指這是該醫院自戰爭爆發以來第五度遭受攻擊，加薩衛生部則痛斥這是駭人聽聞的罪行。

請繼續往下閱讀...

對此，以軍回應已採取「精準打擊」與「空中監控」，聲稱已盡力減少對平民傷害，但加薩衛生部怒斥這是蓄意摧毀醫療體系，逼迫病患與醫護再度流離失所；而現場畫面更可見多名婦孺從醫院庭院倉促逃離，哀鴻遍野。

這場空襲也是以色列擴大軍事行動的一環。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布，以軍已掌控拉法與汗尤尼斯之間的「摩拉格走廊」，目前控制區已超過加薩一半。聯合國則警告，大量逃離北部轟炸的難民被迫擠進拉法，該地區人口已暴增到140萬人，卻再次面臨撤離令與補給斷絕的人道災難，加薩全境幾乎已無安身之地。

A state of terror swept through the wounded & patients at Al-Ahli （Baptist） Hospital last night following the horrific Israeli occupation attacks on the facility. Once again, Israel targets #Gaza’s last remaining lifelines, turning places of healing into scenes of horror. pic.twitter.com/I4hpoh5bzo — Government Communication Center （@pal_gcc_en） April 13, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法