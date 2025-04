空襲加薩最後醫院！以軍：藏有哈瑪斯指揮中心

2025/04/13 20:56

陳定瑜/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列軍方13日凌晨空襲加薩市最後仍在運作的阿里阿拉伯醫院(Al-Ahli Arab Hospital,又稱浸信會醫院),手術大樓與加護病房瞬間遭炸毀。以軍聲稱該處為哈瑪斯(Hamas)使用的「指揮與控制中心」,並提前發出撤離警告;儘管如此,仍造成現場一片混亂,外界痛批此舉等同於摧毀加薩最後的救命希望。

綜合外媒報導,醫院方面表示,在空襲發生前20分鐘才收到以軍的撤離通知,醫護與傷患倉皇逃出,病患連床逃命、濃煙烈火直竄天際,最終導致一名兒童在疏散過程中傷重不治。耶路撒冷聖公會直指這是該醫院自戰爭爆發以來第五度遭受攻擊,加薩衛生部則痛斥這是駭人聽聞的罪行。

對此,以軍回應已採取「精準打擊」與「空中監控」,聲稱已盡力減少對平民傷害,但加薩衛生部怒斥這是蓄意摧毀醫療體系,逼迫病患與醫護再度流離失所;而現場畫面更可見多名婦孺從醫院庭院倉促逃離,哀鴻遍野。

這場空襲也是以色列擴大軍事行動的一環。以色列國防部長卡茲(Israel Katz)宣布,以軍已掌控拉法與汗尤尼斯之間的「摩拉格走廊」,目前控制區已超過加薩一半。聯合國則警告,大量逃離北部轟炸的難民被迫擠進拉法,該地區人口已暴增到140萬人,卻再次面臨撤離令與補給斷絕的人道災難,加薩全境幾乎已無安身之地。

A state of terror swept through the wounded & patients at Al-Ahli (Baptist) Hospital last night following the horrific Israeli occupation attacks on the facility. Once again, Israel targets #Gaza’s last remaining lifelines, turning places of healing into scenes of horror. pic.twitter.com/I4hpoh5bzo