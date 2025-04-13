為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    空襲加薩最後醫院！以軍：藏有哈瑪斯指揮中心

    阿里阿拉伯醫院遭空襲後的慘況。（美聯社）

    阿里阿拉伯醫院遭空襲後的慘況。（美聯社）

    2025/04/13 20:56

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方13日凌晨空襲加薩市最後仍在運作的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital，又稱浸信會醫院），手術大樓與加護病房瞬間遭炸毀。以軍聲稱該處為哈瑪斯（Hamas）使用的「指揮與控制中心」，並提前發出撤離警告；儘管如此，仍造成現場一片混亂，外界痛批此舉等同於摧毀加薩最後的救命希望。

    綜合外媒報導，醫院方面表示，在空襲發生前20分鐘才收到以軍的撤離通知，醫護與傷患倉皇逃出，病患連床逃命、濃煙烈火直竄天際，最終導致一名兒童在疏散過程中傷重不治。耶路撒冷聖公會直指這是該醫院自戰爭爆發以來第五度遭受攻擊，加薩衛生部則痛斥這是駭人聽聞的罪行。

    對此，以軍回應已採取「精準打擊」與「空中監控」，聲稱已盡力減少對平民傷害，但加薩衛生部怒斥這是蓄意摧毀醫療體系，逼迫病患與醫護再度流離失所；而現場畫面更可見多名婦孺從醫院庭院倉促逃離，哀鴻遍野。

    這場空襲也是以色列擴大軍事行動的一環。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布，以軍已掌控拉法與汗尤尼斯之間的「摩拉格走廊」，目前控制區已超過加薩一半。聯合國則警告，大量逃離北部轟炸的難民被迫擠進拉法，該地區人口已暴增到140萬人，卻再次面臨撤離令與補給斷絕的人道災難，加薩全境幾乎已無安身之地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播