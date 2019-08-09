拒繳98萬稅 住豪宅開名車請傭人 被管收1天就吐錢

2019-08-09

〔記者王俊忠／台南報導〕有錢老闆住奢華豪宅、開保時捷等名車，卻拒繳不到百萬元的欠稅， 讓他「坐牢」近一天後，才趕緊拿錢出來「贖身」而獲釋！

4公司大老闆 有錢拒繳稅

台南市北區一家「強」字頭的營造公司欠繳營業稅、營利事業所得稅、使用牌照稅、健保費、勞退費、勞保費及汽車燃料費等83件，共約98萬元。行政執行署台南分署受理發現，該公司黃姓老闆住豪宅、開名車，但名宅名車均非登記公司名下，他也拒繳欠稅款，本月7日通知他到案，當晚就向台南地院聲請管收獲准。黃姓老闆的女兒昨天下午趕來「結清」欠款，黃某才獲釋。

台南分署調查發現，49歲強營造黃姓負責人除拒繳約98萬元欠款，他在安南區還登記設立了兩家瀝青公司與1家實業公司，所以他是擁有4家公司的大老闆。但黃男的強營造公司信用不佳，便利用瀝青公司名義開發票給廠商，並挪用強營造銀行存款142萬元匯入瀝青公司帳戶，支付該公司支票款。

此外，強營造2017年度營業收入淨利1053萬元，2017年至2018年間，從銀行存款帳戶提領2600餘萬元，卻均未用於繳納欠款，反而多次出境到中國西安與柬埔寨，洽談瀝青藥劑生意，生意做得很大。

被關嚇壞了 繳清欠款獲釋

台南分署於今年5月調查發現，黃男住所外觀豪華，屋內家具裝潢極盡豪奢，還聘請傭人負責整理打掃，車庫內停放賓士、保時捷等名車。他本月7日駕駛LEXUS LS460名車到台南分署說明，但仍無繳款誠意，行政執行官認為他「顯有履行義務可能，故不履行」，移送台南地院聲請管收，法官當晚7時30分裁定管收。黃男得知「被關」嚇壞，昨下午女兒趕來繳清欠款，黃男才獲釋。

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