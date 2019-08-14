馬崗漁村不登錄遭抗議 新北市府：盼以無形文資保存海女文化

2019-08-14 13:07

〔記者周湘芸／新北報導〕台灣最東邊的新北市貢寮區「馬崗漁村」面臨土地開發公司收購土地，先前申請登錄「聚落建築群」，但新北文資審議委員會決議「不登錄」，卯澳馬崗保護漁村自救會12日至新北市政府抗議，盼重審此案。文化局指出，了解部分民眾的期待，惟全案經審慎文資審議，尊重專業審查結果。另外，市府保存文資立場堅定，目前也已啟動村內海女調查研究，期待能以無形文化資產的方式保存。

文化局7月17日召開馬崗漁村文資審議大會，結果於8月5日出爐，認為「當地環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性、人文缺歷史脈絡與紋理完整性」，決議不登錄聚落建築群。自救會指出，馬崗漁村22戶居民去年11月自行提報單棟建築，但委員們建議「聚落建築群」提報更有整體性，沒想到審議結果卻翻盤。

文化局表示，馬崗漁村文資審議會由多位委員審慎討論，並於出席2/3以上委員才可做決議，對於文資委員建議可提報「聚落建築群」，屬委員個人單一意見，經審慎評估後，出席2/3委員認為傳統砌石構造的石頭屋是聚落家屋建築特色，但漁村內許多建築已改建或修建為新式建築，僅存一般建物群聚的特色，與東北角各漁村風格雷同。

此外，針對環境權保障基金會律師黃馨雯質疑，文化局先前請專家學者進行價值評估，但文資審議會時該位專家學者卻迴避，文化局表示，文化資產進入審議前依法須進行文化資產價值評估，評估結果僅作為審議參考，並非最後決議，該專家為審議前評估委員，其評估結果已明確呈現對此案的立場，為維持公正、中立，於審議會時需迴避。

文化局強調，相關單位開始推動擱置多年的「變更東北角海岸風景特定區（卯澳、馬岡地區）細部計畫」，其中規劃渡假村、遊樂區、遊艇港等項目，屬中央管轄事項。對於馬崗漁村登錄聚落建築群案，新北市政府尊重審議會結果，但現也已啟動海女調查研究，盼能以無形文化資產的方式保存文化。

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