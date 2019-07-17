國境之東聚落陷危機 馬崗百年石厝登錄文化資產初步過關

2019-07-17 22:11

〔記者周湘芸／新北報導〕位於新北市貢寮區的馬崗漁村為台灣地理位置最東的聚落，以石材構築的石頭屋及擋風浪牆聞名，但先前因部分地主有意收回土地由開發建商進駐投資，居民便向文化局申請登錄聚落建築群，今天召開文資審議會決議，但實質結果仍須待市長侯友宜簽訂才可定案。

馬崗漁村居民大多依海維生，當地祖先清朝時期渡海來台開墾興建，但當時未有土地所有權概念，土地便登記於少數人名下，其他人固定向地主繳租，沒想到幾年前地主卻將土地賣給開發公司，部分居民收到土地收回通知書後，去年十一月便決定提報申請聚落建築群文資保存，歷經會勘、公聽會和專案小組會議，委員初步認定馬崗漁村具備文化資產價值，符合聚落建築群之登錄基準。

文化局召開古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會審議，其中，聚落建築群提報居民游伯軒表示，近年石匠難尋使當地房屋修繕不易，希望藉由登錄聚落建築群共同維護本土文化資產，並非走馬看花的商業觀光。環境權保障基金會專職律師黃馨雯說，若未來產業進駐，景觀保護區和海域資源保護區將大幅減少。

建商代表則表示，現聚落的不少房屋被當地居民自行改建，外觀已遭破壞，若讓適當產業進駐可帶動當地發展。

當地里長吳文益也說，即便建商收回土地開發，但因地目登錄為住宅區仍不可蓋飯店等投資，而當地現行的自然資源就可吸引不少觀光客前來，若登錄為聚落建築群，日後居民若要改建自家房屋，則需另外向市府提出申請。

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