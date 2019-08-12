最東馬崗漁村不登錄聚落建築群 海女赴新北市府抗議

2019-08-12 20:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕全台灣最極東的新北市貢寮區「馬崗漁村」面臨土地開發公司收購土地，擔心百年石頭屋、「海女」漁村遭破壞的居民申請登錄「聚落建築群」，但新北文資審議委員會決議「不登錄」，卯澳馬崗保護漁村自救會30多位居民今天至新北政府拉布條抗議「擋過西北颱百年的極東百年石頭厝，不想被認為沒價值遭拆」，盼重審此案，同時也提出訴願。新北市文化局主任秘書翁玉琴接下陳情，表示村內三棟具文資潛力且列冊的石頭屋已進入文資審查程序，馬崗的海女文化保存同步進行。

卯澳馬崗保護漁村自救會指出，馬崗漁村面臨土地開發公司陸續收購土地，22戶居民去年11月提報歷史建築，並在審查委員建議下改提「聚落建築群」，未料8月5日卻公布不予列入，因8月12日下午又將進行其中3棟歷史建築物專案小組審查，期盼審議委員能夠給予3戶歷史建築文資身份。

卯澳馬崗保護漁村自救會指出，提報歷史建築的3戶中，一戶屬於「一條龍」；另兩戶屬於類似三合院格局，因靠近沿海，更有厚牆石堤。期盼審議委員能夠給予3戶歷史建築文資身份。

卯澳馬崗保護漁村自救會成員潘王村表示，馬崗土地被財團陸續收購，一夕之間岌岌可危，無法認同審查委員所說石頭屋多經改建、失修，雖然石頭屋外觀塗抹水泥或新增水泥房，但是能夠透過民間力量甚至政府作為修復。

文資工作者林奎妙說，不登錄聚落建築群的公告令人詫異，因原為居民自行提報單棟建築，但第一次現勘後，委員們建議「聚落建築群」提報，更有整體性，未料審議結論卻翻盤，表示馬崗漁村跟東北角其他地方「雷同」，希望文化局公布個別審查委員意見。

林奎妙說，自救會同時提出訴願，希望「聚落建築群」案新審議，更希望其中3棟建物歷史建築的審議不會再重蹈覆轍，能在公平、公正、公開的審議過程下，替台灣留下珍貴的抵擋颱風第一排歷史建築。

文化局表示，已做出本案無法以聚落形式保存的決議，但漁村內3棟列冊追蹤的石頭屋建物，已啟動文資審議，今天召開專案小組會議，建物審議範圍需待地所測量釐清後，再提送審議大會。

文化局表示，對於海女文化，已經啟動調查研究，盼以無形文化資產方式保存，並沒有輕忽文資的情事。

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