太平118歲頭汴坑警察官吏派出所 盼列歷史建築保護

2019-08-04 20:42

〔記者陳建志／台中報導〕太平頭汴坑警察官吏派出所興建於日治時期，至今已有100多年歷史，‏整座建築深具歷史價值，唯因年久失修，廳舍多處毀壞，每逢下雨就漏水，經頭汴社區發展協會多年奔走，日前已向市府文化局申請登錄為歷史建築，希望早日通過進行修復，今天舉辦警局古建物體驗，吸引上百位居民到場參觀古文物，小朋友聽到手搖防空警報器發出的聲音都說很新奇。

太平頭汴里長江思涵表示，位於頭汴派出所後方的頭汴坑警察官吏派出所，是興建於1901年的木造廳舍，至今已有118年的歷史，經多年努力，終於取得警局的同意書，並透過太平區公所向市府文資處申請登錄為「歷史建築」，因包括屋頂等廳舍都因老舊出現破洞，地方雖自費在屋頂覆蓋帆布防水，但還是會漏水，希望早日通過歷史建物登錄並進行修復。

太平分局長蔡元戎表示，這座舊派出所透過江思涵里長和地方有心人士保存，對於警察歷史文化傳承，以及讓大家認識古建築有很大幫助，未來會全力維護，並希望大家把更多歷史文物分享出來，充實這棟歷史建物內涵，成為頭汴地區的特色景點。

江思涵表示，今天舉辦「紅色警介警局古建築物暨警察文化體驗活動」，邀請社區居民認識地方歷史，除由耆老分享老照片，還安排大家參觀警察官吏派出所，裡面展示當時的值班台，還有鋼盔、警棍、採證器材、嫌犯照相、手搖防空警報器等警用設備，讓參觀的學童都說是很特別的體驗。

曾在這裡擔任所長的施炎山，今天由兒子施榮俊將父親所保存當年的筆記以及辦公室抽屜鑰匙捐給太平分局，由分局長蔡元戎代表接受，江思涵則說，未來會持續蒐集社區的老照片、文物，並保存在這棟歷史建築內，讓後代子子孫孫都能認識過去的歷史，知道頭汴社區的根。

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