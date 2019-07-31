原佳里郵便局啟動修復計畫 先進行調查研究

2019-07-31 21:16

〔記者楊金城／台南報導〕有122年歷史的台南市歷史建築「原佳里郵便局」啟動修復計畫，今年將先進行調查研究計畫，8月6日將在佳里地政所舉辦公聽會，廣徵地方對原佳里郵便局建築保存及未來修復後再利用的意見。

台南市文化資產管理處處長林喬彬說，文資處提案爭取文化部、市府補助和土地、建築所有權人台灣郵政協會、台灣電信協會出資合計127萬元，進行原佳里郵便局調查研究及修復再利用計畫，明年再爭取文化部補助修復設計案的經費，待修復工程設計完成後，希望在2022年爭取補助修復工程費。

原佳里郵便局的前身是日本明治30年（西元1897年）設置蕭壠郵便受取所，開辦小包郵便物受付，1899年廢止，1907年再度設置，1909年開辦電報配達業務，1910年改為台南郵便電信局蕭壠出張所，1912年改為三等郵便局，兼掌電話、電信業務，1915年改名佳里郵便局。

原佳里郵便局在2016年12月由台南市公告列入南市歷史建築，南市文資處說，原佳里郵便局見證日治時期郵電發展史，也是台南現存郵電相關之日治官署建築，具歷史文化價值。

原佳里郵便局建築採日式切妻頂屋頂設計，立面洗石子工法精緻，外觀頗具個性，造形優美，反映1930年代之建築風格。

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