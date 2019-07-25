百年歷史建築孳生病媒蚊被開罰 台南偕行社將修復

2019-07-25 15:49

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市公園南路的台南偕行社，設立於日治時期大正4年（1915年），迄今已逾百年，原為軍隊社交場所，10餘年前被列為歷史建築，如今年久失修，呈荒廢狀態，日前還被發現有登革熱孳生源而被開罰。

市議員沈震東、鄭佳欣、穎艾達利（Ingay Tali）及沈家鳳代表今天召開記者會，質疑文化局對於產權移交一拖再拖，呼籲文資處能加速處理偕行社修復計畫，讓文化資產得以妥善保存。

他們表示，台南偕行社鄰近台南公園，離火車站也僅有數步之遙，同時是日治時期供陸軍集會進行社交的場所，但是如今卻任其荒廢，沒有善加利用也沒有修復的作為。

國防部陸軍八軍團代表說，2003年原本要拆除，後來被指定歷史建築，理應辦撥用程序，但到目前為止，還未撥用，管理和使用無法合一。之前連日大雨造成孳生源，還被開單。

八軍團代表說，對於偕行社撥用，國防部也願全力配合。建議管用合一，而國防部也願委託代管，7月底前盼能完成契約簽定，經費也會支持，以早日完成代管程序。

文資處則表示，台南行社具有歷史價值，本體原有2棟，調查後去年擴大為3棟，產權登記並沒有移轉，與國防部是夥伴關係，2016年達成撥用共識。但文資處人力和經費也有限，雙方默契是由國防部管理，市府進行修護，市府文資處在未完成撥用前，已於2017年完成調查研究，並於2018年接續進行修復規劃設計，並將於今年10月完成修復設計後，接續爭取2020年度中央補助進行修復工程。

文資處表示，偕行社位於台南公園旁，且鄰近台南火車站，未來再利用方向除了文資歷史展示之外，市府將多方聽取市民意見，期修護完成後，成為受市民朋友喜愛的景點。

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