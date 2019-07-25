埃及斑蚊多室內活動 專家批韓爬樹搞錯重點

2019-07-25

〔記者葛祐豪、蘇孟娟／綜合報導〕高雄市長韓國瑜大動作爬樹視察登革熱疫情，曾在台大公衛所養蚊子進行實驗的高雄市議員黃捷批評，作秀的成分大於防疫的成分，不如好好寫公文，申請登革熱預算。

黃捷︰作秀成分大於防疫

國內蚊子專家、長榮大學榮譽教授陳錦生也說「根本搞錯重點」，他強調，高雄的登革熱疫情在市區，病媒蚊以埃及斑蚊為主，埃及斑蚊棲息點跟人較接近，多在室內活動，與其爬樹，不如宣導民眾清室內的盆栽底盤、花瓶等積水容器。

對於韓國瑜的驚天一爬，「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立也立刻在臉書貼出「樹民總統」、「緣木求瑜」、「濫瑜充庶」、「瑜弄市民」等多個「成語」，諷刺韓國瑜爬樹視察登革熱。

對養蚊子實驗頗有經驗的黃捷表示，樹洞雖會孳生病媒蚊，但檢查樹洞、投藥這件事情，專業的環保局跟衛生局人員會做，市長隨意做出危險舉動，只是造成隨扈和基層人員的困擾而已，甚至讓基層被究責。

黃捷指出，如果韓市長需要親自示範或教學，還是以示範如何在居家環境消除積水容器為主，比較能擴大防疫效果。

陳錦生則說，樹洞積水「其實未必非得爬上去才會知道」，現在已有很多科技工具，像民眾使用手機自拍常用自拍伸縮棒，可輕鬆取代實際爬樹勘察。

陳錦生表示，韓國瑜日前才提出新生態防蚊法，將金獅湖水位拉高，利用水中的魚來吃病媒蚊的孑孓，現在又爬樹勘察登革熱疫情，「重點又搞錯了」。

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