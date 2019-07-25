秀DIY科技樹洞探測器！黃偉哲笑：不必像韓國瑜爬樹了

2019-07-25 12:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市本土登革熱疫情趨於嚴峻，雖然迄今15例本土病例沒有高雄市多，但南市防疫行動毫不放鬆，對於昨天高雄市長韓國瑜爬樹查看樹洞積水情形，台南市長黃偉哲今上午視察東區巴克禮公園防疫工作時拿出防疫人員自製的樹洞影像探測器、自豪地說，有專業科技防疫利器，台南市長就不必爬樹了！

黃偉哲表示，這樹洞探測器是南市登革熱防治中心人員自行研製，值得肯定，作法是利用撈魚網的金屬伸縮桿，可伸長6、7米，桿頂安裝智慧型手機與回收用來投藥的改造保特瓶身，透過手機APP功能把手機拍攝的影像經由WIFI傳輸到另1部平板電腦，手機與平板的影像是同步的，手機伸到樹上拍攝的樹洞影像，同步秀在平板上，如看到有積水，馬上可把藥放進改造後的保特瓶身，再伸到積水樹洞投藥，抑制病媒蚊孳生。

黃偉哲肯定市府防疫人員發揮創意、DIY研製科技防疫的樹洞探測器，他說，這就是防疫人員專業，必須尊重，市長就不必爬樹看樹洞。對於韓國瑜爬樹之舉，黃偉哲笑說，或許韓體力較好、身形輕巧，他就沒有辦法了！

黃偉哲還提到南市已經與高市合作防疫，南市防疫人員有到高市防疫會議列席，彼此交流、學習防疫技術與觀念，相信能以區域聯防防治登革熱。

此外，防疫人員也示範在較低處的樹洞，直接灌入發泡劑填平。市府衛生局長陳怡說，這種發泡劑對樹木、生態無害處，是很好的防疫工具。

對於巴克禮公園封園兩週，黃偉哲強調，第12與13例本土病例都與這公園有關，且第13例與14例群聚感染的1對父女都住在巴克禮公園旁，不得已採行封園舉措，希望到8月4日前要落實封園，這段期間，民眾都不要進到公園活動。

防治中心並向市民喊話，務必加強每天「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，市府與市民共同合作，才能有效防堵疫情擴散。

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