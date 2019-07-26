虹廬列歷史建築 住戶抗議影響都更

2019-07-26 23:05

〔記者楊心慧／台北報導〕位於大安區濟南路三段、國寶級建築師王大閎建築作品「虹廬」，今年4月被列為「歷史建築」。由於虹廬為私宅，住戶原想進行都更，卻因被列為文資影響規劃，目前他們已提行政訴願，今再找議員陳情，盼能改變審議結果。台北市文化局表示，住戶可以參與都更，只是需提交「修復再利用計畫」；都更處也說，虹廬若位在都更範圍內，可依照實際修復多少樓地板面積，而獲容積獎勵。

虹廬在1965年完工，外觀為白色，特色是外觀立面和天井，1樓為餐廳，2至4樓為私宅。台北市文化局去年7月偕同文資委員至虹廬會勘，住戶皆不願被指定為文資，擔心未來無法都更，價值會變低，但今年4月文資委員以9比4通過列為歷建。

住戶強調，這棟建築屋齡老舊、外表斑駁，內部也整修過，原有設計已被破壞，已不是當初格局，並無保存價值。虹廬屋齡超過50年，屋內有漏水、白蟻問題，原想進行都更，如今被列為歷史建築，導致都更權益受損，也影響房價，對住戶相當不公平。

台北市議員李慶元認為，國父紀念館被指定成文資就好，為何要指定私宅影響住戶權益，且台北市有多處私宅也是王大閎作品，住戶一定也會擔心被指定，現在已經有多處王大閎公宅作品被指定為文資，需保存這麼多文資建物嗎？

由於住戶已向法務局訴願委員會提行政訴願，李慶元要求市府另為處分，讓文資會重啟審議，他也要求兩處已被指定王大閎私宅作品一併檢討重審。李慶元表示，王大閎長子王守正發起將王大閎作品列為文資，王守正應替住戶買單修繕費，「王大閎的兒子王守正要紀念爸爸，跟住戶有何關係呢？」

文化局副局長田瑋表示，若提報人提報為文資，文化局就必須受理，常會遇到所有權人不滿的問題，對於基層來講很兩難，但皆依法、照程序進行，且文化局也無法撤銷文資會決議。

至於住戶擔心無法都更，田瑋解釋，住戶可以參與都更，只是須依《文資法》提交「修復再利用計畫」，如今住戶提起訴願，需要等訴願結束才能都更，若住戶對結果不滿意可提行政訴訟，屆時官司可能會打幾年，目前仍有容積轉移、容積獎勵可討論。

台北市都市更新處表示，虹廬若位在都更範圍內，依《都市更新建築容積獎勵辦法》第9條，除虹廬本體不計入容積外，實際修復多少樓地板面積就能獲得多少容積獎勵，依照虹盧總樓地板面積計算，可獲900平方公尺容積獎勵。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法