「缺乏獨特性、歷史脈絡」 全台最東邊聚落馬崗漁村不登錄文資

2019-08-05 12:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市貢寮區的馬崗漁村是台灣最東邊聚落，部分地主有意收回土地由開發建商進駐投資，居民申請登錄聚落建築群，新北市政府文化局7月17日召開文資審議大會，決議不登錄聚落建築群，審議委員認為「馬崗漁村環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性、人文缺歷史脈絡與紋理完整性」，但漁村內3棟列冊追蹤的建物，將單點式的依文資法程序審議其文資價值。

「馬崗漁村聚落」因應東北季風的影響而選擇就地取材的建築方式，以重力式石塊的重量來構築厚實的牆體砌疊成石頭屋居住，2018年11月21日22位所在地居民申請登錄聚落建築群，經辦理專案小組會勘，及辦理公聽會，於今年7月17日提送文資審議大會審議。

文化局表示，文資審議委員依據聚落審查基準評估後認為，馬崗漁村環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性；人群之移居、家系構成乃至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，也因傳統砌石構造之石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但年久失修，又諸多建築改建為新式建築，影響全貌協調價值，因此做成不登錄決議。

文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員王維周說，漁村的空間聚落與建築，與其產業活動及變遷有關，同時連結地方宗教信仰，但相較於附近區域的漁村聚落，在聚落空間的整體空間組織構成及建築樣貌上，未呈現出其代表性，而漁村遺留下來部分的石砌舊建築，為數不多，亦不具完整性，至為可惜。

台南大學文化與自然資源學系賴志彰老師則表示，馬崗、卯澳漁村都是台灣東北角典型的石頭厝地方人文風貌的典範，30年台大城鄉所教授夏鑄九曾主持卯澳漁村保存計畫，他也曾參與，開過2次公聽會，但村長村民都不同意，當年馬崗、卯澳漁村的石頭厝還保留一些，現今石頭厝風貌已變、多數已改建，所剩無幾。

文化局表示，對於漁村內建物私權爭議，現雙方已循司法途徑解決，待法院判決確定。

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