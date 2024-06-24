台鐵太陽光電添生力軍 台東車站估年收百萬回饋金

台東車站太陽光電棚架。（台鐵公司提供）

2024/06/24 11:04

〔記者蔡昀容／台北報導〕響應政府綠能及節能減碳政策，台鐵公司陸續在維修機廠、車站設置太陽能板。日照充足的台東車站，兩年來分區施工，最後一區上個月成功送電給台灣電力公司，替乘客遮陽之餘，台鐵能獲20％售電回饋金，每年預估約100萬元。

台鐵公司資產開發處針對台東站區規劃設置太陽光電棚架，包含各建物屋頂、露天人行道、機車停車場、計程車排班區及大型公車、遊覽車候車區，讓站區旅客免於日曬雨淋。

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台東站區太陽光電設置面積9641平方公尺，總容量約1.71MW（千瓩），每年約可發168萬541度電，提供410戶家庭1年的用電量；初估每年可減少碳排量約93萬992公斤，相當於2.5座大安森林公園。

台鐵公司資產開發處副處長劉睿紘說明，台鐵近年請廠商評估所有案場，是否適合裝設太陽能板，並陸續在桃園富岡、花蓮、屏東潮州機廠及部分車站停車場設置；目前台鐵的太陽光電總發電容量約30MW，每年可收取2000多萬元售電回饋金。

劉睿紘指出，有的車站旁有大樓或綠樹，影響日照時間，有的車站則有地下化或立體化規劃，幾年後可能要拆除，廠商投資意願較低；台東日照充足，面積也夠，廠商前來投標，並與台鐵簽約20年，由廠商設置太陽能板，並依經濟部躉購費率售給台電，台鐵則收取20％售電回饋金，每年預估100萬元。

台鐵車站裝設太陽光電棚架，除了發電也能遮陽蔽雨。（台鐵公司提供）

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