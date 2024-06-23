新自橋號花蓮出軌補救！大清水溪7/22前疏濬 鐵路橋24小時監控

崇德－和仁區間軌道被土石流入侵。（民眾提供）

2024/06/23 23:41

〔記者蔡思培／台北報導〕台鐵第229列次新自強號列車日前行經花蓮，因大清水溪土石溢流覆蓋軌道，導致列車出軌。交通部今天與台鐵公司開會，部長李孟諺要求台鐵儘速完成野溪疏濬整治、增設土石溢流告警系統與CCTV人工監控、並在宜花東地區鐵路沿線檢討增設阻隔設施與告警系統。

李孟諺今天與政務次長伍勝園、台鐵董事長等人開會，擬定未來重點工作計畫。交通局明天也將邀集花蓮縣政府、農業部林業署花蓮分署、農村水保署花蓮分署、公路局等單位針對大清水溪會勘，加速進行溪床疏濬整治及橋台固床護岸等工作，並在1個月內優先完成大清水溪鐵路橋河岸堆積土石疏濬及加設水位計。

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至於宜花東地區鐵路路線經過的野溪、河川的鐵路橋，交通部建議針對橋下及上下游500公尺範圍內溪床、河床土石淤積情形勘查，盤點有土石溢流橋面風險的鐵路橋，全面加設水位計，並規劃分工加速進行溪床、河床疏濬整治等改善。

交通部也要求台鐵針對大清水溪鐵路橋，研究增設溪床土石溢流橋面之告警系統示範計畫，1個月內完成系統安裝啟用。台鐵也要針對大清水溪鐵路橋、盤點評估其他具土石溢流橋面風險的鐵路橋，在各管理段增設CCTV攝影機，24小時人工監控，並制定SOP，若發生土石溢流橋面情形，要立即通報停止列車運行。

交通部也請台鐵加速盤點宜花東地區具落石及土石流高風險路段，規劃增設阻隔設施及告警系統，研擬整體改善計畫，並陳報交通部及行政院儘速核定辦理。台鐵公司表示，將依會議內容及指示事項積極落實辦理。

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