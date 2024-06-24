羅東車站宮殿造型 被諷像殯儀館

有民眾認為，羅東車站宮殿式站房造型像殯儀館。（記者江志雄攝）

2024/06/24 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕有民眾認為，羅東車站外觀像殯儀館，很晦氣。羅東車站站長呂明益昨天回應，羅東車站是約四十年前建造的宮殿式站房，有其時代背景，造型像什麼見人見智，尊重各界不同審美觀。

羅東車站平日一天上下車乘客約八千人次，假日上看一萬三千人次，客運營收在台鐵宜蘭線車站排名首位，車站站體有前站與後站二個出入口，其中前站的宮殿式站房是在一九八五年落成啟用。

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台鐵：尊重各種不同審美觀

中壢車站熄燈後，社群平台掀起討論，有人覺得羅東車站造型像殯儀館，批評「中式美學不好看」，也有人說，「看起來古色古香」、「當初建好可是人人誇」，也有人認為，車站外觀是其次，台鐵應優先改善運輸安全。

宜縣議員謝家倫認為，羅東車站是宜蘭縣溪南地區的交通樞紐，歷經長年日曬雨淋，外觀看起來老舊不堪，讓旅客留下負面印象，建議台鐵公司定期打理，擦亮地方上的重要門面。

呂明益說，羅東車站前站的宮殿式站房約四十年前設計建造，有其時代背景，完工後曾是羅東重要地標，由於宜蘭多雨潮濕，屋頂容易卡垢，影響視覺和遊客觀感，台鐵公司會派員清理，至於造型像什麼見人見智，尊重每個人的看法。

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