兼顧「愛情與麵包」 台中單身聯誼推「理財趴」新花招

台中市民政局跟上股市投資熱潮，主辦的單身聯誼改推「理財趴」，主打愛情、麵包兼顧。（圖由台中市府提供）

2024/06/24 11:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕近來國內股市熱，吸引民眾瘋投資，台中市民政局舉辦的單身聯誼也趕上熱潮推「理財規劃-誰是大富翁」單身聯誼活動，設計的現金流桌遊互動體驗，模擬真實的職場狀況和投資環境，昨（23）日活動圓滿落幕，結果共促成36對民眾互表心意，配對率破7成，盼「愛情麵包兼具」。

民政局配合近來國人瘋投資，最新一期的單身聯誼活動特地邀單身男女交朋友之餘，也建立正確投資理觀念，邀請投資專家以講應方式分享理財基礎課程，更設計現金流桌遊互動體驗，引導參加者模擬真實的職場狀況和投資環境，學會什麼是現金流及如何打造現金流，使參加者在輕鬆的氛圍中學習理財知識，最後並安排參加者交流彼此的理財觀念及價值觀，也藉活動及遊戲，讓參加聯誼的男女能自然打開話題，營造自然不尷尬的交友環境。

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活動吸引數十名男女參加，來自嘉義的賴小姐說，已往工作接觸民眾多是年長人士，不易認識年紀相仿的對象，這次活動不僅提供了實用的理財觀念，還能交到新朋友，令她覺得非常充實有趣。

民政局長吳世瑋表指出，感情觀需要磨合，金錢觀當然也是，尤其有情人相戀時美好，若能步入紅毯終究要走入每日柴米油鹽的現實生活，面對物價齊漲的環境，做好財務管理並培養正確的理財價值觀，才能攜手走的幸福長久，這次創新推出理財主題單身聯誼活動，透過現金流桌遊互動體驗，讓參加民眾在輕鬆愉快的氛圍交友的同時，也能學習理財知識，並了解彼此的理財觀念及價值觀，從中尋覓合適的長久伴侶。

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