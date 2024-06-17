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豐原慈濟宮月老好神 助攻7成8聯誼男女配對成功

豐原慈濟宮月老好神，助攻7成8聯誼男女配對成功。（圖：市府提供）

豐原慈濟宮月老好神，助攻7成8聯誼男女配對成功。（圖：市府提供）

2024/06/17 20:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中豐原慈濟宮月老好神！台中市民政局與豐原區戶政事務所利用上週的週休二日假期推出單身聯誼活動，36位參與的單身男女在豐原主要景點參加遊戲，並前往慈濟宮參拜月老，結果月老神助功，活動尾聲共有14對男女互有好感下配對成功，活動後願意繼續互動，配對率近7成8，讓民政局直呼「月老好神」。

台中市民政局為協助台中有情男女能順利交友甚至成功成家立業，設計多元單身聯誼活動，最近一場選在豐原推出，選豐原人氣景點出遊，包括在「后豐鐵馬道」大玩實境解謎，也前進「廟東美食街」玩接龍遊戲，讓參加者在輕鬆的分組遊戲中自然互動。

活動更加溫帶參加的男女到慈濟宮拜月老、求取紅線及姻緣瓶，結果不少參加者認真祈求，並把紅線擊手上、姻緣瓶高掛在廟內的粉紅桃花樹，祈求遇到適合對象。民政局指出，建廟逾300年的豐原慈濟宮，除是當地重要的宗教信仰中心外，廟方2022年有感於年輕人晚婚、不婚居多，連帶影響到生育造成少子化，增設月老殿，盼助有情男女尋良缘，近年來吸引不少人前往參拜求姻缘。

民政局指出，結果在月老助功下，參與活動的36人中，有高達28名男女找到想要進一步交往的對象，成功配對14對，配對率高達7成8，眾人才參拜完月老、綁上紅線，就立刻跟互有好感對象配對成功，讓眾人見證月老的助功力，民政局也祝福成功配對的有情人能終成眷屬。

民政局指出，台中市單身民眾聯誼活動分三階段報名，第一階段8場次昨日圓滿落幕；第二階段仍有少數名額，有興趣的名眾千萬不要錯過；第三階段報名將於7月15日上午8時起開放網路報名，每人酌收報名費1000元，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。民眾揪伴一起報名成功，不分性別，還可獲贈精美小禮，報名詳情請至活動專屬網站（ https://reurl.cc/G4y2rZ）查詢。

豐原慈濟宮月老好神，助攻7成8聯誼男女配對成功。（圖：市府提供）

豐原慈濟宮月老好神，助攻7成8聯誼男女配對成功。（圖：市府提供）

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