卯澳村建遊艇碼頭 黃國昌：政府圖利廠商

2019-07-25 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕新北市的卯澳村將開始計畫興建遊艇港，當地民眾組成自救會，發起反對連署，今（25日）至立法院陳情，由立委黃國昌出面接下陳情書。黃國昌表示，卯澳有天然海岸與生態豐富的環境，希望內政部停止這項政策，並懷疑這是為圖利特定財團進行的計畫，要求內政部說明。

卯澳村是位於新北市貢寮區的漁村，當地居民仍居住在有百年歷史的石頭屋，也保留傳統的討海文化，該區域在1973年的都市計畫中被劃為遊艇港專用區，新北市城鄉局本月10日說明將開始規劃建遊艇港，可能拆除現有民房並拓寬道路，當地居民因此組成卯澳馬崗保護漁村自救會，22日發起反對連署，立委黃國昌今日出面接下陳情書。

綜合媒體報導，黃國昌表示，一項將近36年前的都市計畫都無人聞問，如今卻突然要開發，質疑是內政部營建署圖利廠商，並指出核四廠已經影響貢寮的景觀，現在連海洋資源保護區要都市變更，都沒有經過村民同意，要求內政部解釋。

卯澳漁村自救會與環團今日至立法院發起「守護卯澳灣天然海岸線」陳情活動，說明興建港口會使漁民無法下海，就算可以，也會破壞海洋生態，要求政府停止興建遊艇碼頭，並撤銷道路拓寬計畫。

根據報導，交通部反對這項計畫，營建署表示沒有介入，而主導遊艇港計畫的東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也表示，與居民同樣認為不需要興建。黃國昌說明，有許多公司收購卯澳的土地，但這些公司的負責人都是同一人，因此懷疑有特定財團介入，而核定「變更東北角海岸風景特定區」的是營建署，所以也要求營建署公開會議記錄，並發出公文表明立場。

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