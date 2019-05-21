發起立法院前罷課活動 環團及學生籲政府重視環境議題

2019-05-21 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕數個環保團體與學生今（21日）共同呼籲，希望全台學生於24日響應「星期五氣候罷課行動」（Fridays for Future），於立法院前串連罷課，要求政府重視環保與綠能產業，並推廣氣候變遷與能源轉型知識。

這項活動緣起於1名瑞典的15歲高中生桑柏格（Greta Thunberg），從去年8月20日至9月9日不定期罷課，到瑞典國會前靜坐抗議，表示全球暖化負擔越來越嚴重，「如果連未來都沒有了，又何必在教室上課」？因為桑柏格通常是在週五罷課，所以該行動稱為星期五氣候罷課行動，截至本月，全球已有上百個國家，超過1百萬名學生發起類似行動。

地球公民基金會與綠色公民行動聯盟等數個環保團體與學生今日共同呼籲，希望全台學生於24日響應氣候罷課行動，要求政府重視環保與綠能產業，目前已有台北大學、輔仁大學、興大附中、彰化高中等學校響應。

世界各地都有學生會在週五到該國政府機關進行氣候罷課行動，24日則是全球同步串連的活動，為響應行動，台灣學生聯盟也自發性辦理「氣候共學堂」，於立法院群賢樓前舉行，預計有候變遷科學展演、氣候怪獸戲劇舞蹈等互動遊戲工作坊，期盼藉此推廣氣候變遷與能源轉型知識，並讓政府正視環境議題的重要性。

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