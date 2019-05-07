《工廠管理輔導法》初審過關 環團批林岱樺毀農滅國

2019-05-07 11:28

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院經濟委員會昨天通過《工廠管理輔導法》部分條文修正案初審，通過低汙染未登記工廠2年內納管，環團今天召開記者會痛批立委林岱樺提出多個架空農委會、環保署、內政部、經濟部的修正動議、附帶決議，提出納管農地工廠可自由買賣提案，變相鼓勵全民炒作農地變工廠，摧毀台灣的農地良田、糧食安全及國土空間秩序。

目前約有3萬8千家農地工廠，昨天初審通過未登及臨登工廠符合低污染產業者，需在修法後5年改善完成並取得「特定工廠登記」，若未取得者，10年到期則斷水電。但「特定工廠」設有不得轉手、不得變更負責人等7大限制，昨天包括民進黨立委林岱樺力主再鬆綁，但在未取得共識下送朝野協商。

台灣農村陣線、台灣環境資訊協會、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、彰化環境保護聯盟、環境權保障基金會 、環境法律人協會等多個民間團體今天緊急召開記者會，呼籲民進黨團不要護航林岱樺版本，訴求《工輔法》修法，應奠基在新增建違章工廠即報即拆、中高污染優先處理，「特定工廠」需有落日條款，明確納入「資訊公開」及「公民訴訟」條款，當地方政府怠惰執法，行政體系全面失靈，人民可向法院提出公民告知書，透過司法程序要求地方政府必須積極作為。

環境法律人協會秘書長林子琳批評，這次《工輔法》修法，行政院草案納管農地工廠採取「特定工廠登記」是延續原有的「臨時工廠登記」，環團不滿未設「特定工廠」落日條款，以後違章工廠透過繳交回饋金，將可生生世世在農地上經營，汙染農地。

台灣農村陣線王章逸表示，林岱樺提案的幾項附帶決議，大大放寬農地工廠限制，包括放寬隔離綠帶應有1.5公尺的限制、建蔽率由60%提升到70%、容積率從240%提升到300％，還有鬆綁優良農地，農地工廠佔地為王。

環境權保障基金會執行長凃又文表示，許多農地上工廠為汙染產業，一旦提高容積率及建蔽率，如同直接宣告台灣農地罹患皮膚癌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/