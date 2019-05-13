饒慶齡提美麗灣繼續營運 環團：不應重啟環評促成營運

2019-05-13 15:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕爭議10多年的台東杉原美麗灣開發案，由於廠商提出12億元損害賠償，台東縣長饒慶齡日前於議會提到「業者繼續營運」言論，環團「反反反美麗灣行動聯盟」今發表聲明，除對饒言論表示遺憾，呼籲不應重啟環評促成營運，也認為廠商認賠自行負擔損失。

聯盟指出，因為前任縣長們的錯誤決策，美麗灣案爭訟多年，為此耗費龐大社會成本。呼籲饒縣長，請勿重蹈覆徹，罔顧民意，重啟環評，促成廠商繼續履約營運，成為就任之路上的污點。

聯盟也說，行政法院於撤銷美麗灣渡假村的環評案判決理由中，已有明白指出美麗灣公司得標後，合併再分割基地，以0.9997公頃申請建照，規避環評在先，不受信賴保護，美麗灣理應應自行負擔損失，且美麗灣要終止契約，也應該拆除建物回復原狀，呼籲台東縣府應在仲裁中盡最大努力確保縣民權益，切勿放水。

聯盟認為，東海岸台11沿線，地勢狹長，山海緊緊相連，腹地狹窄，崩坍時有所聞。尤其交通輸運與民生用水等資源非常有限，並不適於大型開發，毫無控管的遊客量，其對環境生態與在地居民的生活，皆是嚴重破壞與干擾。自然海岸，是台東觀光最大優勢，還地於山海，才是賺觀光財的智慧永續做法。

聯盟並提到，美麗灣案已成為全台灣，甚至國際間，具指標性的環境事件，在台灣環境法史上創下歷史性判例；公民訴訟的成功經驗，引起的國際迴響，例如環境權上沒有「公民訴訟」機制的日本，為此來台取經。皆是台灣的榮耀，台東的驕傲，更是留給下一代最好的環境教育示範。

聯盟也向饒慶齡喊話，將爭議透過公開、透明可審議的機制，邀請關心的公民一同討論違法建築的可能處理途徑，並建請中央政府共思解決辦法。而無論哪種決定，都必須認清促成廠商繼續履約營運、讓建物留存是對環境再一次的傷害，如何還台東縣民原本自然的杉原海水浴場、還原沙灘本來的樣貌，這將影響未來的執政支持度。

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