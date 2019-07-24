觀塘三接工業港工程 環團要求即刻停工

2019-07-24 12:26

〔記者林良昇／台北報導〕觀塘三接案，中油7月底將施作海上沉箱放置工程，環保團體今在立法院召開記者會，認為工程將破壞鄰近的大潭藻礁生態，要求暫緩施作。海洋保育署承諾立委在3週內召開專案會議，討論後續處置。

立委許毓仁今早在立法院與環保團體、學者召開記者會，要求中油暫緩觀塘三接案的海上沉箱放置工程，許毓仁表示，行政院長蘇貞昌曾在立院對於大潭藻礁保育問題時表示「一定站在台灣永續的角度，依法、依程序處理」，農委會委託中研院製作的報告也明確指出，大潭G1及G2有保護必要性，政府應重視。

許毓仁說，現在觀塘三接案的階段工程要施行，將進行沉箱放置工程，如果沒有進行審議就施作工程，將對環境造成危害，讓藻礁生態萬劫不復，中油也應暫緩工程，等農委會林務局與海委會完成業務移交。

東海大學生命科學系特聘教授林惠真表示，新證據顯示，大潭的G1、G2藻礁狀況最佳、生物多樣性最高，相關報告也已通過，但政府並沒有任何作為，與「聯合國永續發展目標（SDGs）」17項指標背道而行。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，民間團體曾依文化資產保存資法申請「指定自然地景」、依野生動物保護法請願「劃設野生動物保護區」、依海岸管理法請願「劃設一級海岸保護區」，但主管機關長期推諉卸責，觀塘工業港已於6月25日開工，大潭藻礁第景隨時可能遭工程摧毀，情況十分緊急，應儘速暫定自然地景，海委會也應逕行劃定或變更野生動物保護區，將大潭藻礁納入範圍。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政認為，保育藻礁法有明文，當初根本不該進入環評，地方、中央互踢皮球，環評被強度關山，現在工業港工程長寬各25公尺、高度10幾公尺的沉箱就要施放，絕對會造成藻礁破壞，以符合文資法所謂的緊急狀況，應該立即啟動大潭早礁自然地景審議，中油立即停工。

中油天然氣事業部副執行長李皇章表示，環評階段已經過專家學者的討論，中油非常重視，也調整天然氣接受站方案，關於大潭G1、G2地點都有保留現狀，在工業港的部分，則將原來封閉的港改採開放式設計，讓藻礁生態能延續。

許毓仁認為，該案有急迫性，海委會應依據文資法啟動審議，中油則要停工配合。李皇章則說，在關鍵工程部分，都有嚴謹管控，要依照時程進行，他沒有獲得授權可以允諾停工，回去會轉達。

與會的海委會海洋保育署副署長宋欣真表示，海委會與農委會林務局間已在進行業務移交作業﹔3週內會召開中央與地方的專案會議，做後續處置。

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