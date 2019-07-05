博恩秀轟工輔法「毀農滅國」 環團打臉經濟部「聽聽就好」

2019-07-05 12:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕YouTube熱門脫口秀節目「博恩夜夜秀」，質疑新修的工廠管理輔導法修到「毀農滅國」解決不了農地工廠，直接點名彰化水五金聚落是台灣奇觀，經濟部隨即在臉書聲明已對環保團體檢舉未登記工廠完成斷水斷電，不過，這項聲明內容馬上遭到環團打臉，環團直言農地工廠的實況和政府宣誓的作為，根本是兩回事，「聽聽就好，不用當真！」

節目主題「欸！農地工廠」獲得超過62萬人次觀賞，主持人曾博恩探討全台農地工廠是歷史共業，從新北溫仔圳金屬加工聚落、桃園家具、台中機械加工、彰化水五金、高雄螺絲釘等等，這些聚落的存在，即使有了修法，但政府若跟以前一樣什麼都不做，人民也是莫可奈何，不過，雖然無法強制政府，人民卻可以「煩死」政府，曾博恩叫大家認真監督政府，加入「農地工廠檢舉聯盟」吹哨仔遊戲，1人1信塞爆經濟部的信箱，檢舉還可以獲得「你好會吹」的獎狀鼓勵。

節目播出後經濟部臉書表明工輔法執法的決心，針對彰化縣環保團體提出12件未登記工廠的檢舉案，由彰化縣政府查明後，已經請台水、台電執行斷水斷電，還在整地的，就不准供水供電，讓他們無法生產製造。

不過，經濟部的「硬起來」說法和作為環團毫不領情，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，從2017年9月到今年6月28日，環團已發文檢舉4次共37家，到目前政府只處理今年1月8日檢舉12家，農地工廠就算被斷水斷電了，業者還是可以私接水源。

施月英指出，環團接到民眾檢舉，縣內還有2016年5月20日之後新建工廠，領到經濟部核准的工廠登記證，這不是說明政府一邊斷水斷電一邊又核發新工廠登記，作為相互牴觸，也很矛盾。

「政府說會怎樣，其實都沒動作，斷水斷電也是聽聽就好…」施月英說，環團最近還會繼續向縣府檢舉新的農地工廠，檢舉動作不會斷。

縣府建設處長劉玉平表示，現在大家講的都是舊案，第1波保護農地工廠全國18家被點名、彰化占8家，早已拆除完成，環團另外檢舉12家現況都只是一般違章建築，並非農地工廠，因為沒有營運就不能算是設廠，12家違建遭到斷水斷電後，回歸「列管代拆」違建處理流程，何時拆，要視經費和人力。

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